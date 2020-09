Bei Familie Ruhmann spricht die Natur

Ein malerisches Gartenhaus, umgarnt von einer farbenfrohen Blütenpracht und eingerahmt von alten, imposanten Bäumen: „Es spricht einfach so viel Natur aus diesem Foto“, ist Anne Althaus begeistert, wenn sie sich das Siegerfoto des Wettbewerbs „Ahlens schönste Gärten 2020“ anschaut.

Farbenfrohe Blütenpracht

Die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ lüftete am Montag das Geheimnis um die beeindruckendste „grüne Oase“ nach einem vorherigen Countdown mit der tageweisen Veröffentlichung von 16 Bildern: Gewonnen hat ein Foto aus dem naturbelassenen Garten der Familie Ruhmann, die an der Sendenhorster Straße in der Bauerschaft Borbein lebt.

Einen am Reißbrett geplanten und dann umgesetzten Architektengarten mit zahlreichen künstlichen Gegenständen haben die Ruhmanns nicht. Dafür aber jede Menge Natur und eine farbenfrohe Blütenpracht im Frühsommer, welche die dreiköpfige Jury um Anne Althaus, Lena Leberl und Simon Büscher bereits auf dem Foto in ihren Bann zog: „Die Blütenvielfalt und der alte Baumbestand haben uns besonders überzeugt“, verdeutlichte Althaus.

Hund biss ins Handy

Beinahe hätten Ruhmanns aber gar nicht am Fotowettbewerb teilgenommen. Die eingereichten Fotos waren zunächst unscharf. Der Grund: „Unser Welpe hatte unbemerkt in mein Handy gebissen, so dass die Kamera zerkratztwar“, berichtete Hubertus Ruhmann mit einem Augenzwinkern. Ein Malheur, dass dem Team der Leitstelle zum Glück rechtzeitig auffiel und mit Bildern in voller Schärfe korrigiert werden konnte.

Als Geschenk für den ersten Platz gab es am Montagnachmittag von den Organisatoren der Leitstelle und Bürgermeister Dr. Alexander Berger einen 100-Euro-Gutschein einer örtlichen Gärtnerei sowie einen Buchpreis, natürlich zum Thema Gärten, und 16 Postkarten mit den Motiven der Erstplatzierten des Wettbewerbs. „Ich bin immer noch ganz baff“, freute sich Barbara Ruhmann, die sich hauptsächlich um den Familiengarten kümmert, über den Sieg beim Fotowettbewerb. Damit habe sie nicht gerechnet. Bei der Leitstelle gingen über 400 verschiedene Bilder von 100 Teilnehmern ein. Eine Menge, welche die Auswahl der besten Bilder unglaublich schwer machte. „Da musste ich erstmal einige Nächte drüber schlafen“, betonte Althaus, dass es sehr viele schöne Bilder gab. Eine erstaunliche Resonanz, über die sich auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger freute. „Wenn jeder seinen Garten so schön bunt hält wie Sie, erreichen wir eine ganze Menge“, betonte er und wies darauf hin, dass der Wettbewerb viele Ahlener inspiriert habe.

Doch wie schafft man es eigentlich, im Sommer einen Garten mit einer ähnlich schönen naturbelassenen und bunten Blütenpracht genießen zu können? „Nicht zu viel machen und solche Pflanzen, die sich ohnehin wohlfühlen, einfach mal wachsen lassen“, verrät Barbara Ruhmann ihr Gartenrezept. Mit Gewalt irgendetwas ansiedeln? Davon rät sie dringend ab. „Wenn man einen ordentlichen Rahmen hat, darf es im Beet ruhig auch mal etwas wilder sein“, ist sie überzeugt, dass ein gewisser Kontrast einen schönen Garten ausmacht.