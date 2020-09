Nach Ostbevern, Ennigerloh und Sassenberg ist jetzt Ahlen beim Glasfasernetz an der Reihe. Um den ersten Spatenstich in der Straße „Im Elsken“ zu tun, waren Landrat Dr. Olaf Gericke , Bau- und Umweltdezernent Dr. Herbert Bleicher sowie gfw-Geschäftsführerin Petra Milchalczak-Hülsmann am Montagnachmittag bei schönstem Sonnenschein gekommen, um Ahlens Bürgermeister Dr. Alexander Berger Schützenhilfe zu leisten.

„Der Glasfaserausbau in den Außenbereichen ist mit 160 Millionen Euro das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte des Kreises Warendorf“, betonte Landrat Dr. Gericke. „Allein in Ahlen werden bis 2022 knapp 660 Kilometer Glasfaserkabel verlegt.“ Durch das Förderprogramm werden in Ahlen zudem 13 Schulen, davon elf in städtischer Trägerschaft, mit einem Glasfaseranschluss versorgt.

„Von der Projektförderung profitieren in Ahlen gut 1100 Adresspunkte mit über 1400 Haushalten. Die Bürgerinnen und Bürger im Außenbereich nehmen damit an der Digitalisierung teilt,“ stellte Berger fest.

Der Bürgermeister lobte auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Kreis: „Um die gesamte Projektsteuerung, die Fördermittelabrufe bei Bund und Land und um die Bereitstellung des Eigenanteils kümmert sich der Kreis Warendorf.“

Alle Bauprozesse des Breitbandausbaus geschehen in enger Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, dem Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Bauleitung vor Ort. Sollte während der Bauphase etwas nicht in Ordnung sein, kümmere sich die Bauleitung unverzüglich um die Bearbeitung, versicherten die Vertreter der Deutschen Glasfaser.

Bei Fragen oder Problemen können sich Bürger unter 02861/ 890-60940 an die Bauhotline von Deutsche Glasfaser wenden.

Als Ansprechpartner vor Ort stehen die Mitarbeiter des Baubüros von Deutsche Glasfaser in Ahlen, Oststraße 1, für Fragen zum Bau sowie auch zu vertraglichen Themen zur Verfügung. Es hat freitags von 10 bis 130 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet.