Große Bühne fürs „Sofa-Kino“

Auch wenn nur 100 Gäste – „vielleicht sind es auch zwei, drei mehr“, wie VHS-Leiterin Nadine Köttendorf einleitend mit einem Lächeln konkretisierte – im großen Saal der Stadthalle zugegen waren, so war das Interesse an der „Ahlener Elefantenrunde“, die traditionell den letzten öffentlichen Schlagabtausch vor den Bürgermeisterwahlen darstellt, sehr groß. Messbar groß, denn durch das erstmalige Angebot eines Live­streams über die Internetplattform „Youtube“ ließ Stefan Braunsmann schon kurz nach Ende der Veranstaltung wissen, dass am Montagabend zu Spitzenzeiten 1200 Zuschauer in die Übertragung klickten und den Wortwechsel im „Sofa-Kino“ oder im flauschigen Sessel womöglich sogar um einiges entspannter als die Stadthallenbesucher verfolgten. Diejenigen, die sich in den Stunden danach und auch in den kommenden Tagen noch einmal anschauen, wie sich die drei Bürgermeisterkandidaten Heinrich Artmann , Dr. Alexander Berger und Hermann Huerkamp mit kritischen Fragen und Themen auseinandersetzten, sind folglich noch nicht eingerechnet.

Sitzfleisch als Qualitätsmerkmal

Braunsmann bediente die professionelle Schalttechnik sehr routiniert, schließlich hatte die Generalprobe bereits gut geklappt und die Übertragung der Diskussion mit den Parteienvertretern in der Vorwoche viel Lob geerntet. Auch wenn da bei weitem nicht so viele Zuschau­er stream­ten wie diesmal.

Für diejenigen, die dennoch die Präsenz im Stadthallensaal vorzogen, war vor allem Sitzfleisch als Qualitätsmerkmal gefragt, denn schon nach der vorausgegangenen Filmeinspielung mit der Straßenbefragung und der ersten Fragerunde zum Themenkomplex Jugend, Freizeit, Kultur und Bildung mit vier SV-Vertretern des Städtischen Gymnasium war die Regie eine gute Viertelstunde im Zeitplan zurück.

Dennoch: Als die facettenreiche Runde nach gut dreieinhalb Stunden mit Nicole Köttendorfs Bitte um Verständnis wieder auseinanderdriftete, waren die meisten der besagten „103 Besucher“ noch am Start. „Danke, dass Sie so lange durchgehalten haben“, freute sich die VHS-Chefin auch im Namen ihrer beiden Co-Moderatoren Maria Kessing und Peter Harke.

Unterstützung bei den Fragerunden leisteten erneut Vertreter aus Vereinen, Verbänden oder Institutionen. Lasse Meiwes stoppte die Uhr, wobei die Gesprächsleiter den Protagonisten auf der Bühne zum Teil großzügig gegenüberstanden, wenn der eine oder andere mal seine Redezeit überzog.

Da angesichts der inhaltlichen Fülle bis auf zwei Zuschauerfragen keine Zeit mehr für die Behandlung weiterer Einsendungen oder Publikumsbeiträge blieb, sollen diese nun per Mail von den Adressaten beantwortet werden.

Der Livestream der „Elefantenrunde 2020“ ist noch für einige Tage unter www.vhs-ahlen.de abrufbar.