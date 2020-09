Wie von Stadt zu Stadt schreitet der Besucher der „Westfalen-Kaserne“, wenn er die einzelnen Blöcke besucht. Es hat eben Tradition, dass die Kompanien ihre Bereiche mit Ortsschildern kenntlich machen – im Idealfall gepaart mit der jeweiligen Patenschaft.

Seit Mai 2019 besteht eine solche zwischen der 5. Kompanie des Panzerbataillons 203 und dem Ahlener Ortsteil Dolberg. Es wurde also Zeit, meinte Philipp Gößling , dass dieser Umstand auch am Standort sichtbar gemacht werde. Zu diesem Zweck übergab der Vorsitzende des Ortsauschusses Dolberg im Beisein von Vertretern des ortsansässigen Schützenvereins und des Schlepperstammtisches ein Ortsschild mit dem Schriftzug der „Fünften“ sowie dem Hinweis auf die Verbindung zum Lambertusdorf.

Ein Jahr und vier Monate „verbandelt“

Hauptmann Robert Gniel freute sich sehr über das Geschenk. „Die Patenschaft existiert jetzt seit einem Jahr und vier Monaten, daher wurde es Zeit, sie auch symbolisch zu besiegeln“, sagte er. Das Ortsschild fand bereits am vorigen Mittwoch vor dem Kompaniegebäude seinen Platz.

Aber auch die Kompanie selbst hatte ein Geschenk für die Patengemeinde parat. Der Chef der „Fünften“ Gniel überreichte an Philipp Gößling eine Wappenfahne als Zeichen der engen Verbundenheit. Sichtlich überrascht freute sich der „Ortsbürgermeister“ darüber: „Sie wird immer ihren Platz bei Feierlichkeiten Dolbergs haben“, versprach er.

Der Auftrag der Kompanie ist die Durchführung der dreimonatigen Grundausbildung für junge Rekruten. Die „Fünfte“ ging aus der Ausbildungs- und Unterstützungskompanie 7 des Aufklärungsbataillons 7 hervor (wir berichteten). Im Januar 2020 wurde die Kompanie neu aufgestellt und verbleibt bis zum Umzug in das ostwestfälische Augustdorf in Ahlen. Sie ist somit truppendienstlich dem Bataillon in der „Westfalen-Kaserne“ unterstellt.