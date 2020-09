Auch die Aktivitäten bei der CDU-Senioren-Union litten in den vergangenen Monaten unter der Corona-Epidemie. Das traditionelle Sommerbiwak, das am Freitagabend am Clubheim der DJK Vorwärts am Lindensportplatz stattfand, war die erste Veranstaltung seit Langem und dementsprechend gut besucht. Als Gast war Bürgermeister Dr. Alexander Berger eingeladen, der den „Matchplan“ für seine angestrebte zweite Amtszeit vorstellte.

„Wir brauchen wieder Sozialkontakte“

„Wir brauchen auch mal wieder Sozialkontakte“, zeigte sich der Senioren-Unions-Vorsitzende Peter Schmies erfreut, dass sich die Vereinigung nach Monaten erstmals wieder treffen konnte.

„Wir haben es geschafft, in den letzten fünf Jahren 30 Millionen Euro Schulden abzubauen“, stellte das Stadtoberhaupt heraus und fügte hinzu: „Wir haben auch Rücklagen gebildet für das schwere Jahr, das jetzt kommt.“ Ein großes Lob zollte er deshalb Stadtkämmerer Dirk Schlebes und seinem Team. Auch wenn Gewerbesteuereinnahmen fehlten, könnten Förderungen durch Land und Bund dazu führen, dass Ahlen finanziell ohne große Einbußen aus der Krise hervorgehen werde.

Wahlversprechen gehalten

„Alles, was wir vor fünf Jahren versprochen haben, haben wir gehalten“, betonte Berger. Das wolle er mit seinem Matchplan auf elf Themenfeldern im Falle der Wiederwahl wieder schaffen. Oberste Priorität habe dabei der Klimaschutz. Denn da könne auch eine Kommune für ihre Zukunft und die ihrer Kinder und Enkel viel leisten. Auch die Modernisierung der Schulen sei wichtig, das sei gut angelegtes Geld.

Der Bürgermeister maß auch dem Thema Mobilität für Senioren hohe Priorität bei. Das gelte zum einen für den ÖPNV, wo eine bessere Anbindung der Siedlungen wünschenswert sei, genauso wie in puncto Barrierefreiheit. Beim Thema Digitalisierung schlug die Senioren-Union vor, auch die Seniorenzentren mit einzubeziehen, weil auch ältere Menschen immer „digitaler“ würden. Darauf regte Dr. Alexander Berger an, die Senioren-Union könne diesbezüglich einen Runden Tisch initiieren. Diesen würde er dann unterstützen.