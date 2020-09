Ab Freitag, 18. September, ist sie wieder frei, die Bahnunterführung am Lütkeweg/Bergstraße. „Das erleichtert den LKW-Verkehr der ansässigen Firmen und entlastet die Nachbarn“, erklärte Bürgermeister Dr. Alexander Berger beim Pressetermin am Mittwoch. Er sieht darin einen wichtigen Schritt zur Förderung der örtlichen Wirtschaft.

Darin stimmt ihm Winkelmann-Geschäftsführer Heinrich Winkelmann zu. „Diese verbesserte Durchfahrt ist seit 20 Jahren ein Thema für uns, schön dass es endlich soweit ist“, freut sich der Unternehmer. Denn die Lieferverkehre wurden lange durch die zu geringe Höhe der Unterführung zu Umwegen gezwungen.

Jetzt, auf vier Meter erhöht, ist die Engstelle beseitigt. „Auch für uns ist das ein wichtiger Gewinn, denn wir entlasten mit unseren Lieferverkehren so das ganze Gebiet“, ergänzt Hugh O’Riordan, Site Leader der DOW Deutschland in Ahlen.

Die beiden Werke liegen in Mischgebieten, also Gebieten mit Wohn- und Gewerbeflächen. Hier ist die vertiefte Durchfahrt ein Segen für die Anwohner. „Und auch die lokale Wirtschaft profitiert in hohem Maße davon, ein typischer Fall, in dem die Wirtschaftsförderung wieder im Hintergrund erfolgreich war“, betont Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der WFG Ahlen. Er sieht darin und an der Umwidmung der Theodor-Schwarte-Straße einen herausragenden Beitrag zur Standortsicherung. Die Straße geht in den Besitz der Firma Winkelmann über. „Das steigert die Sicherheit des privaten Verkehrs vor dem internen Werkverkehr“, stellt Rolf Niemerg, Leiter des Winkelmann-Bauwesens, heraus. Damit ist eine direkte Verbindung der beiden Werke frei.

Markus Gantefort, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Bauen, und sein Kollege Robert Reminghorst, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, bedankten sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.