Echtes Interesse an lokaler Politik

Wer sagt, Jugendliche sind politikverdrossen, liegt falsch. Im Interview mit den jüngsten Kandidaten für die Kommunalwahl in Ahlen wurde schnell deutlich, dass das Interesse und Engagement nicht nur bei ihnen sehr groß ist. „Ich sehe, dass gerade viele junge Menschen wieder zunehmend politisches Interesse entwickeln“, sagt Nelly Sophie Paul, mit 18 Jahren die jüngste Kandidatin, gefolgt von Leon Klaus Schäfer (beide Grüne) sowie Sören Jehne und Nicolas Schweer (beide 21 Jahre jung und FDP-Kandidaten).

Sachlich beantworteten sie im Rahmen eines Pressegesprächs im Bürgerzentrum die Fragen. Nelly Sophie Paul meldete sich aus Berlin, wo sie derzeit als Regie-Hospitantin an der Volksbühne arbeitet.

Themen wie Mobilität sowie Klima- und Umweltschutz standen im Fokus. Aber auch deutliche Forderungen an die Kommunalpolitiker, die Belange der Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärker zu berücksichtigen. Auch wenn ihre Listenplätze den Einzug in den Rat unwahrscheinlich machen, wollen sie sich einmischen und mitgestalten. „Wir möchten die Interessen unserer Generation bestmöglich vertreten und den jungen Menschen zeigen, dass sie einen Einfluss auf das Geschehen in dieser Stadt nehmen können“, sagten sie übereinstimmend.

Deutlichen Handlungsbedarf sehen sie beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Wir müssen ein neues Verkehrskonzept auf den Plan rufen, mit dem Ausbau von Radwegen allein ist es nicht getan“, sagt Nicolas Schweer. Der Student der Betriebswirtschaft fordert eine bessere Anbindung an Münster, denn nur wenn unkompliziertes Pendeln möglich sei, könnten die jungen Menschen in ihrer Heimatstadt Ahlen wohnen bleiben. Sein Parteifreund Sören Jehne ergänzt: „Busse fahren nicht oft genug, nicht lange genug in den Abend hinein und nicht abgestimmt mit der Bahn. Das führt zu langen Wartezeiten für den Anschluss.“

Kritik wurde auch an den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung laut. „Für einen Pass muss man schon einen Tag Urlaub nehmen“, beklagt Jehne und wünscht sich mehr Online-Dienste und Anpassung der Arbeitszeiten städtischer Mitarbeiter. Die Digitalisierung sowohl in der Verwaltung als auch in den Schulen müsse dringend vorangetrieben werden, waren sich alle Kandidaten einig. Konkrete Vorschläge haben sie auch, wie die Angebote für ihre Altersgruppe ausgebaut werden können: „Das Zechengelände bietet noch viel Platz und Raum für Sport und Kulturelles.“

Leon Klaus Schäfer hat festgestellt, dass die bestehenden Aktivitäten die Jugendlichen nicht erreichen. Nicolas Schweer nannte Städte wie Münster und Stuttgart als Vorbilder für eine Präsenz im Internet. „Hier kann jeder das kommunalpolitische Geschehen verfolgen, sich selbst mit Kommentaren einbringen und wird über Termine informiert.“ Der Wunsch nach Partys für Jugendliche steht ebenfalls auf der Wunschliste. Sören Jehne: „Nur Abi-Feten reichen nicht.“

Und Nicolas Schweer berichtet von der Begeisterung seiner Eltern, mit der sie sich heute noch an Besuche im „Amadeus“ oder „Hollywood“ erinnern. Mehr gemacht werden müsse beim Klima- und Umweltschutz, sagen die Kandidaten. In ihren Augen sollten Grünflächen in der Stadt intensiviert und mit Insektenhotels Zeichen für eine Umwelt-Verbesserung gesetzt werden.

Von Demonstrationen im Rahmen der „Fridays-for-future“-Bewegung hält Leon Klaus Schäfer nicht viel. „Besser ist es, mit den Bürgern in einen Dialog zu treten“, findet er und geht selbst nicht zu Demos. Der Student der Fotografie und Bildmedien an der Fachhochschule Bielefeld wünscht sich an den Fleischtheken der Su­permärkte mehr unverpackte Angebote für Veganer.

Sören Jehne fordert die Stadt auf, Anreize für eine Belebung der Innenstadt zu schaffen. „Die Genehmigungsverfahren für neue Geschäfte müssen viel schneller erfolgen,“ sagt er. Der Student der Rechtswissenschaften fordert entsprechende Anreize und steuerliche Vergünstigungen für die Inhaber.

Weitere Themen des mehr als eineinhalbstündigen Gesprächs waren die Zusammensetzung des Rates (Überalterung), der Kampf gegen Rassismus, Sexismus und Diskriminierung in der Lokalpolitik.

Deutliche Worte der Kritik fand Sören Jehne an den Thesen der CDU, die mit ihrem Top-Thema Sicherheit punkten will. Er zitierte Landrat Dr. Olaf Gericke, der noch im Februar beim Vorlegen der Kriminalstatistik betont hatte, dass der Kreis Warendorf der sicherste im Münsterland ist. „Das ist ein wichtiges Thema, schade, dass mit Angst Wahlkampf gemacht wird“, bedauert er.