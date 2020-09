Die Kommunalwahl läuft

22.30 Uhr: Dr. Alexander Berger bleibt Bürgermeister in Ahlen. Mit 59,6 % setzte er sich gegen seine Herausforderer Hermann Huerkamp (32 %) und Heinrich Artmann (8,4 %) durch. Im Rat der Stadt bleibt die CDU stärkste Fraktion mit 18 Sitzen. Die SPD verliert zwei Sitze und kommt zukünftig auf 13 Sitze. Die weiteren Sitze verteilen sich auf die Grünen (vier Sitze), die BMA (drei), die FWG und die FDP (jeweils zwei) sowie die Linken und die Rathausfreunde (jeweils einen Sitz).

18.00 Uhr: Das war‘s mit Wählen. In den Wahllokalen läuft seit 18 Uhr das Auszählen. Den Anfang machen die Stimmen für die Landrats- und Kreistagswahl, gefolgt von Bürgermeister- und Stadtratswahl. Derweil warten die Kandidaten auf die Ergebnisse.

Gespannt blicken Diana und Alexander Berger mit Frank Merschhaus auf die Bildschirme. Foto: Ulrich Gösmann

Bereit für die ersten Ergebnisse: Andrea Jaunich und Frederik Werning im Stadthallenrestaurant. Foto: Ulrich Gösmann

16.30 Uhr: Die Abstimmung geht in die finale Phase. Noch bis 18 Uhr haben die Wahlberechtigten Zeit, ihre Kreuze zu machen. Davon Gebrauch gemacht haben bisher 44,86 % (Stand: 16 Uhr). Zum Vergleich: 2014 waren um 16 Uhr 42,37 % an der Urne.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Ehefrau Diana gaben in der Städtischen Sekundarschule (re.) ihre Stimmen ab, begleitet von den Söhnen Leopold und Amadeus. Foto: Peter Harke

14.30 Uhr: Die Wahlbeteiligung ist auf 39,40 % angestiegen (Stand 14 Uhr). 2014 lag sie zu diesem Zeitpunkt bei 35,09 %. In drei Wahlbezirken liegt die Beteiligung bereits bei über 50 Prozent, und zwar im Wahlbezirk 1 (Augustin-Wibbelt-Schule links; 51,14 %), im Wahlbezirk 11 (Martinschule; 50,53 %) und im Wahlbezirk 21 (Lambertischule links und Feuerwache Süd rechts; 51,53 %). Schlusslicht ist derzeit der Wahlbezirk 16 (JZ Ost; 21,76 %).

Hermann Huerkamp gab gegen 11.45 Uhr zusammen mit seiner Lebensgefährtin Liane Beumer im Wahllokal "Städtische Gesamtschule links" seine Stimme ab. Foto: Ralf Steinhorst

13 Uhr: Auch die drei Bürgermeisterkandidaten haben gewählt. Heinrich Artmann (FWG) kam um 11 Uhr allein zur Dolberger Lambertischule. Ehefrau Beate hatte schon Briefwahl gemacht. „Ich bin sehr gespannt, wie‘s ausgeht“, erklärte Artmann. Hermann Huerkamp gab gegen 11.45 Uhr zusammen mit seiner Lebensgefährtin Liane Beumer im Wahllokal Städtische Gesamtschule links seine Stimme ab. „Ich bin guter Dinge und positiv gestimmt“, zeigte sich der SPD-Bürgermeisterkandidat zuversichtlich.

Wenig später fuhr auch Amtsinhaber Dr. Alexander Berger mit dem Fahrrad an der ehemaligen Sekundarschule vor und musste sich mit Ehefrau Diana sowie den Söhnen Leopold und Amadeus in eine lange Schlange einreihen. Zufällig traf der Verwaltungschef auf Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann und die Integrationsbeauftragte Christiane Heuser, die gerade Schokolade an die Wahlhelfer verteilt hatten.

FWG-Bürgermeisterkandidat Heinrich Artmann gab in der Lambertischule (li.) seine Stimme ab. Foto: Peter Harke

12.40 Uhr: Die Wahlbeteiligung liegt bisher bei 31,18 % (Stand 11.30 Uhr) und damit höher als 2014. Bei der vergangenen Kommunalwahl hatten um diese Uhrzeit erst 25,02 % der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

12.05 Uhr: Die Kommunalwahl in Ahlen läuft. Gerade in den Ortsteilen wird der Gang zur Urne gerne mit dem Kirchgang verbunden. Und so ist auch in der Augustin-Wibbelt-Schule in Vorhelm zwischen 11 und 12 Uhr viel Bewegung zu verzeichnen. Die Wahlhelfer „links“ und „rechts“ haben dennoch gute Laune.