Wenn die Dolberger etwas machen, machen sie es richtig. „Wir haben erstmals beim Stadtradeln teilgenommen und gleich den ersten Platz belegt“, freut sich Wolfgang Möllenbrink , Schriftführer des Heimatvereins. Der steht federführend hinter dem erfolgreichen Team.

Teilgenommen haben auch 31 Kinder zwischen drei und 15 Jahren. „Für die entwarfen wir eine Dorfrallye, die coronagerecht mit den Eltern abgeradelt wurde“, erläutert Rallyeorganisatorin Hedwig Wallmeier.

Preise für die jungen Radler

Am Freitag gab es die Preise für die erfolgreichen Jungradler, und zwar für jedes Kind, das teilgenommen hat. Die Preise wurden im Rahmen einer kleinen Feier übergeben. Dazu gab es ein Rahmenprogramm, mit Stockbrotbacken und anderen Späßen, ebenfalls in Familienverbänden. Die Rallye kam so gut an, dass eine Wiederholung im kommenden Jahr geplant ist. Das Dolberger Radfahr-Team strampelte 28 417 Kilometer mit 133 Teilnehmern ab. Davon gingen 31 Kilometer auf das Konto der Nachwuchsradler.