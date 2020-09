„Max und die wilde 7“ oder „Chaos auf der Feuerwache“ sind nur zwei von insgesamt sieben Filmen, die ab kommenden Donnerstag, 17. September, im Cinema zum Weltkindertag gezeigt werden. Weil im Kino wegen Corona weiterhin die Abstandsregeln gelten, wurde das Programm mit unterschiedlichen Anfangszeiten auf sechs Tage verteilt.

Stets mit dabei ist Mike, das Maskottchen der Volksbank. „Wir unterstützen schon seit Jahren die Aktion“, unterstreicht Martin Hosselmann, Regionalleiter der Volksbank.

Insgesamt 1000 Freikarten sind in den vergangenen Tagen an Mädchen und Jungen in den Kitas und Grundschulen in Abstimmung mit dem Schulamt der Stadt verteilt worden, erläutert Cinema-Betreiber Martin Temme .

Von Donnerstag bis einschließlich übernächsten Dienstag sind 22 Vorstellungen nur dem Weltkindertag vorbehalten. „Eltern dürfen ihre Kinder aufgrund der Einschränkungen nicht begleiten“, bittet Temme um Verständnis.

Die Volksbank verbindet mit der Freikarten-Aktion auch noch eine Werbung in eigener Sache. Jedes Kind erhält einen Gutschein über fünf Euro zur Eröffnung eines Taschengeldkontos.