Verluste von 5,97 Prozent, zwei Ratsmandate weniger und eine Schlappe bei der Bürgermeisterwahl: Die Wahlparty der Ahlener SPD im Restaurant der Stadthalle gerät zum gemeinsamen Wundenlecken. Es macht sich am Sonntagabend beim Eintreffen der ersten Wahlergebnisse auf der Leinwand schlagartig Katerstimmung breit.

Freudige Anspannung weicht schnell

Mit diesen Zahlen haben die Genossen schlicht nicht gerechnet. Im Gegenteil: Kurz nach der Schließung der Wahllokale herrscht freudige Anspannung bei den Sozialdemokraten und ihrem Bürgermeisterkandidaten Hermann Huerkamp . „Ihr habt alles gegeben und ich habe alles gegeben“, betont der Leiter des Stadtteilbüros Süd-Ost bei der Begrüßung, dass die Partei einen äußerst engagierten Wahlkampf hingelegt habe. „Heute kommt‘s drauf an. Es wird eng“, ist der SPD-Kandidat überzeugt.

Eine Einschätzung, die sich wenig später als falsch herausstellt: Schon die ersten Ergebnisse sehen Amtsinhaber Dr. Alexander Berger klar vorne. Und auch in den einzelnen Wahlbezirken sieht es oftmals für die SPD-Kandidaten nicht sehr rosig aus. Die großen Erwartungen an diesen Abend der Kommunalwahl werden jäh enttäuscht.

Präsenten Wahlkampf geführt

So richtig erklären können sich die Genossen dieses Ergebnis allerdings nicht. „Wir haben im gesamten Stadtgebiet einen sehr präsenten Wahlkampf geführt“, betont Norbert Schwemmer, der immerhin in seinem Wahlkreis (Feuerwache Süd) das Direktmandat holt. Erschrocken ist er auch über die teils schlechte Wahlbeteiligung, die er sich ebenfalls nicht erklären könne. „Wir müssen keinen Hehl daraus machen, dass die Zahlen enttäuschend sind“, betont schließlich Manfred Kreutz. Dennoch sei „Hermann Huerkamp als Bürgermeisterkandidat die richtige Wahl gewesen“. Ein äußerst engagierter Wahlkampf mit oftmals wenig Ertrag bleibt als Bilanz: Das drückt mächtig auf die Stimmung und verhindert die erhoffte Wahlparty. Früher als bei vorigen Wahlen gehen im Stadthallen-Restaurant die Lichter aus. Die Besucher verabschieden sich in bedrückter Stille.