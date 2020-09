Die FDP lässt den Wahltag bei ihrer Parteifreundin Jennifer Hartmann im und vor dem „Café Stubs“ ausklingen. Auch die Liberalen haben einen Beamer organisiert, der neueste Wahlergebnisse liefert.

Draußen in der Fußgängerzone haben sie eine Tischgruppe gebildet. Die Diskussionen sind angeregt und immer wieder fällt der Blick auf die Smartphones. Die Stimmung ist zwiegespalten: Zum einen herrscht Enttäuschung über das eigene Wahlergebnis, zum anderen Freude über den deutlichen Erfolg des mitgetragenen Bürgermeisters Dr. Alexander Berger .

Zwei Ratssitze konnte die Partei halten

4,1 Prozent erreicht, 0,3 Prozent verloren, zwei Ratssitze gehalten – so lautet zur später Stunde das Ergebnis für die Liberalen in Ahlen. Den Fraktionsstatus habe die FDP behalten, betont deren stellvertretender Vorsitzender Norbert Fleischer . Aber man hätte sich gewünscht, im Sog des Ergebnisses von Dr. Alexander Berger wenigstens zulegen zu können: „Die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister hat sich nicht in Stimmen niedergeschlagen“, zeigt sich Norbert Fleischer enttäuscht. Stattdessen seien sogar Stimmen verloren worden. Offensichtlich habe die Partei die gute Arbeit der vergangenen sechs Jahre nicht zum Wähler transportieren können.

Dass Dr. Alexander Berger schon in der ersten Runde die Bürgermeisterwahl für sich entscheiden kann, löst hingegen keine große Überraschung aus. Überrascht zeigt sich Norbert Fleischer viel mehr darüber, dass die Freie Wählergemeinschaft nicht vom Bürgermeisterkandidaten Heinrich Artmann profitieren kann und die Grünen gegenüber dem Landestrend vergleichsweise enttäuschend abschneiden.