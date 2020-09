Die BMA genießt zum Abschluss des Kommunalwahltages den lauen Sommerabend auf der Terrasse des Tennisclubheims der Blau-Weißen am Stadtwald Langst mit einem gemeinsamen Essen.

Im Clubheim ist ein Beamer aufgestellt, um neueste Wahlergebnisse auf die Leinwand zu „schmeißen“. Aber auch der Blick auf die Smartphones gehört – hier wie in allen Parteizentralen – zur ständigen Begleiterscheinung.

Keine Unzufriedenheit – dennoch kritische Töne

Die Stimmung ist gemischt. Unzufrieden zeigen sich die Mitglieder nicht, wären aber gerne zufriedener gewesen. Sowohl das Stimmergebnis mit 6,4 Prozent als auch das Sitzergebnis im Rat wird gegenüber 2014 exakt gehalten. Deshalb sei man unter den gegebenen Umständen nicht deprimiert, heißt es. Verärgerung löst aber der Alleingang eines Teils der „Rathausfreunde“ mit eigener Aufstellung aus, die man lieber in eigenen Reihen gesehen hätte. „Wir wollten drittstärkste Fraktion werden. Wir haben Stimmen an die ,Rathausfreunde‘ verloren, sonst wären wir definitiv zweistellig geworden“, trauert der BMA-Vorsitzende Rolf Leismann der vergebenen Chance nach, einen Sitz mehr zu holen. Ergänzend fügt er hinzu, die eigene Arbeit sei offensichtlich vom Wähler honoriert worden, sie werde in diesem Sinne fortgesetzt.

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl löst Überraschung aus. Die BMA ist von einem engeren Rennen ausgegangen. Allerdings haben deren Mitglieder einen eher entspannten Blick auf das Bürgermeistervotum, schließlich hat die Gruppierung für keinen der drei Kandidaten zuvor eine Wahlempfehlung abgegeben.