Die Spannung ist am Sonntagabend ab 18 Uhr im Restaurant „Lehmofen“ förmlich mit den Händen zu greifen, die Luft knistert: Im türkischen Lokal sitzen die Ahlener Grünen und warten auf die Ergebnisse der Kommunalwahl .

Werden es wie bisher drei oder sogar vier Ratsmandate für die Fraktion sein? Und schafft es die erst 18-jährige Nelly Paul als jüngstes Mitglied der Geschichte in den Stadtrat? Diese Fragen stehen über lange Zeit im Raum, bis schließlich die ersten Auszählungsergebnisse eintrudeln.

„Wenn wir ein Ratsmandat mehr bekämen, wäre ich zufrieden“, betont Fraktionschefin Petra Pähler-Paul im Gespräch mit unserer Zeitung. Darüber hinaus sei ein Ergebnis von insgesamt zehn Prozent gut. Zwar schneiden die Grünen landesweit an diesem Tag sehr gut ab, doch Pähler-Paul weiß aus Erfahrung, dass „die Situation in Ahlen immer schwer einzuschätzen ist“.

Erhoffte zehn Prozent nicht ganz geschafft

Hierfür sorge bereits die Tatsache, dass bei der diesjährigen Kommunalwahl gleich acht Ratsparteien und Wählervereinigungen gegeneinander antreten. Und so werden es am Ende dann auch nicht ganz die erhofften zehn Prozent, sondern nur 8,7 Prozent. Aber auch die bedeuten einen leichten Zuwachs gegenüber der vergangenen Wahl, ziehen die Grünen eine zufriedenstellende Bilanz.

Anlass zur Freude besteht im „Lehmofen“ auch aus einem anderen Grund: Nelly Paul schafft tatsächlich den Einzug in den Ahlener Stadtrat. Ein Erfolg, auf den sie und die Partei stolz sind. „Ich bin immer noch ganz angespannt“, betont Paul, nachdem feststeht, dass der Stadtrat in den kommenden fünf Jahren mit insgesamt vier Mitgliedern noch etwas grüner wird als in den Jahren zuvor. Eine Vorstellung von dem, was sie dort bewirken will, äußert Nelly Paul nach einer gewissen Bedenkzeit ebenfalls: „Ich möchte im Stadtrat die Interessen meiner Generation vertreten und zeigen, dass wir in Ahlen auch eine Stimme haben“, betont sie voller Vorfreude auf die Ratsarbeit in den kommenden fünf Jahren. Die jugendliche Frische und Motivation bringe sie zweifellos mit, attestieren ihre Parteikollegen.