Das Druckpapier lag schon griffbereit, um noch am Montag für die Stichwahl in Druck zu gehen. Wieder in Himmelblau. Berger gegen Huer­kamp: Als Stimmzettel für die Stichwahl werden sie im Rathaus nun nicht mehr gebraucht.

„Es hätte jetzt alles sehr schnell gehen müssen“, umreißt Silke Fischer , Sachgebietsleiterin Ordnungswesen, was Ahlen in den nächsten zwei Wochen erspart bleibt. Papier und Umschläge seien mit der ersten Bestellung gleich mitgekommen. Die Hausdruckerei stand für diesen Montag bereit, um durchzumachen. Parallel wäre über den kommunalen Dienstleister Citeq das Wählerverzeichnis generiert worden. Und: Für die 9261 Briefwähler hätte es noch einmal einen Wahlschein per Postzustellung gegeben. Eine Herkulesaufgabe in zeitraubend kleinen Päckchen. Der Wahlausschuss, der an diesem Dienstagnachmittag tagt, hätte letztlich grünes Licht geben müssen, um dann mit dem Postversand und der Öffnung des Briefwahllokals in diesen Mittwoch zu starten. Und nun? Genug andere Arbeit in der Dokumentation dieser Kommunalwahl.

Zurück ins Rathaus. Es lief wie am Schnürchen... Foto: Ulrich Gösmannn

Hinter den Wahlabend setzt Silke Fischer ein „gut gelaufen.“ Die Lokale seien fast alle gegen 20.30 Uhr mit ihrem Zählen fertiggewesen. Nachzügler waren – wie zu erwarten – die Briefwahlbezirke mit viel Schreibaufwand. Dort waren Bezirke und Personal vorausschauend verdoppelt worden.

IT-Systemadministrator Jörg Mewitz setzt hinter das „Gut“ ein „Super“. Der Funktions- und Lasttest habe am 29. Juli Schwachstellen aufgedeckt. Citeq habe nachgesteuert. „Es ist alles reibungslos gelaufen.“ Über den Tag habe es 9800 Zugriffe auf ahlen.de gegeben. Kollege Ralf Grote schaut rückblickend auf die Uhr: „Um 18 Uhr ging‘s richtig los. Die Ahlener waren wohl voller Vorfreude.“ Zwar flachte die Kurve der Klicks ab 23 Uhr ab. Aber seit den Morgenstunden gehe es wieder munter weiter.