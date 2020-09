Begegnung, Bildung, Beratung

Um die Bildungschancen von Schulkindern zu verbessern, wurde an der Diesterwegschule in Kooperation mit der Stadt und in der Trägerschaft von Innosozial ein Familiengrundschulzentrum errichtet. Seit 2014 gibt es bereits gute Kooperationsbeziehungen zwischen der Diesterwegschule und der Innosozial. So war es eine konsequente Fortsetzung, sich für ein Familiengrundschulzentrum zusammenzuschließen.

Zentrales Ziel des Familiengrundschulzentrums ist es, ein umfassendes, die ganze Familie in den Blick nehmendes Betreuungs-, Bildungs- und Beratungsangebot bereitzustellen. Das Fa-miliengrundschulzentrum ist ein wichtiger Baustein der Hilfen für Familien und Kinder und soll dabei helfen, herkunftsbedingte Benachteiligungen auszugleichen. „Unser Zentrum ist ein Ort der Begegnung, Bildung und Beratung für Eltern und Familien. Die Aktivitäten sind niederschwellig, sozialraumorientiert und bedarfsgerecht – von Elternfrühstück, Bastelangeboten, Koch- oder Nähkursen bis zu Informations- und Bildungsangeboten“, berichtet Schulleiterin Antonia Heringloh. Das Familiengrundschulzentrum soll die Bildung und Betreuung der Kinder mit einer Beratung für die Eltern vernetzen. In Zeiten von Corona lassen sich allerdings nicht alle Angebote umsetzen.

Gute Startchancen schaffen

Alle Kinder brauchen gute Bildungschancen, gleich welcher Herkunft. „Wir als Innosozial setzen uns dafür ein, gute und vor allem gerechte Startchancen für alle Kinder zu schaffen, daher freue ich mich sehr über die enge Zusammenarbeit mit der Diesterwegschule“, so Agnieszka Bednorz, Leiterin des Fachdienstes Integration bei Innosozial, und ergänzt: „Die Idee dahinter ist ein Hilfeangebot aus einer Hand – auf die individuellen Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder einzugehen, die Eltern als Experten in den Blick zu nehmen und dies mit öffentlichen Angeboten für Kinder und ihre Familien so zu vernetzen, dass sie den Kindern und Eltern zugutekommen.“

An der Diesterwegschule sollen keineswegs nur Angebote serviert werden. Sie werden mit Kindern, Eltern und Großeltern gemeinsam entwickelt. „Unser gemeinsames Ziel ist es, Schule und Eltern zusammen zu bringen. Kinder profitieren mit Sicherheit davon, wenn ein gutes Verhältnis zwischen Elternhaus und Schule besteht“, sagt die Koordinatorin des Zentrums, Fatma Arslan. Fragen beantwortet sie unter arslan@innosozial.de und unter Telefon 01 76/ 11 10 67 55.