Erzieherin im Vorhelmer Kindergarten „Wibbelei“ positiv getestet

Eine Erzieherin des Kindergartens „Wibbelei“ im Ortsteil Vorhelm ist positiv auf das Coronavirus getestet worden . Das bestätigte das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Sie hatte zuvor typische Krankheitssymptome gezeigt.

Mit Gruppe von 27 Kindern in Kontakt gewesen

„Es ist am Dienstag bekannt geworden, dass die Erzieherin erkrankt ist“, sagte Kreissprecherin Anke Rautenstrauch . „Betroffen ist eine Gruppe mit 27 Kindern. Die Frau hatte aber auch Kontakt zu vier weiteren Erzieherinnen.“ Grund zur Panik besteht jedoch nicht, denn der Personenkreis im Umfeld der Erzieherin konnte schnell nachvollzogen und eingegrenzt werden. Genauen Aufschluss sollen Tests bringen.

Die Eltern wurden bereits am Dienstag telefonisch darüber informiert, dass von ihren Kindern im Laufe des Mittwochvormittags Abstriche genommen werden, um Klarheit darüber zu bekommen, ob sich das Virus weiter verbreitet hat. Neben den 27 Kindern, so die Kreissprecherin, werde sicherheitshalber auch eine zweite Gruppe aus der Einrichtung getestet. „Diese Abstriche laufen bei uns unter der Kategorie II.“ Dabei geht es um indirekte Kontakte.

Ergebnisse liegen bis Freitag vor

Mit den Ergebnissen rechnet das Kreisgesundheitsamt spätestens an diesem Freitag, möglicherweise auch schon eher – je nach Laborkapazitäten. Die erkrankte Frau befindet sich in Quarantäne. Der Betrieb in der „Wibbelei“, die unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt steht, läuft weiter. „Es herrscht aber Verständnis dafür, wenn einige Eltern jetzt ein ungutes Bauchgefühl haben und ihre Kinder lieber ein paar Tage zuhause behalten wollen“, sagte ein betroffener Vater vor dem Abstrichtermin seiner Tochter.

Blick in den Awo-Kindergarten in Vorhelm. Foto: Christian Wolff

Laut Stadtsprecher Frank Merschhaus ist es der erste Coronafall in einem Ahlener Kindergarten. Für Schlagzeilen hatte Mitte April das gehäufte Auftreten von Covid-19 in einer Senioreneinrichtung gesorgt, wo an einem Tag zwölf Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv getestet wurden. Das sei natürlich nicht mit dem aktuellen Geschehen vergleichbar, zumal sich die Infektionszahlen in Ahlen auf einem denkbar niedrigen Niveau bewegen.

Neu akute Corona-Infektionsfälle in Ahlen

Die Gesamtzahlen der Coronainfektionen im Kreis Warendorf steigen unterdessen kaum an. Aktuell zählt der Kreis nun 33 akut Infizierte. Am Vortag waren es 32. Seit März wurden insgesamt 987 (Vortag: 984) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 934 Personen, das sind zwei mehr im Vergleich zum Vortag. Unverändert sind 20 Menschen im Kreisgebiet bisher in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Die aktuellen Fallzahlen in den Ahlen: neun akute Fälle, also einer mehr als Dienstag, sowie 137 Gesundete, zehn Verstorbene und insgesamt 156 gemeldete Infektionsfälle seit März.