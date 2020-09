Die Stichwahl war für ihn so klar wie die zwei Wochen Urlaub, in denen der SPD-Spitzenkandidat für das Bürgermeisteramt noch einmal alles rocken wollte. Der Wahlsonntag holte Hermann Huerkamp schneller wieder zurück in seinen Alltag, als erwartet. Klar sei er tief enttäuscht, gesteht der Herausforderer. Aber auch zutiefst erfüllt.