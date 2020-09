Erste Hilfen für die ganz Kleinen

Vier Institutionen haben sich in einer Kooperation auf den Weg gemacht, in Ahlen mit dem Pilotprojekt „Soziale Prävention in Kinder- und Jugendpraxen“ ein niederschwelliges Beratungsangebot für Eltern anzubieten.

„Wir wollten uns mit einem Partner für ein nachhaltiges Projekt engagieren“, schilderte Dr. Peter Lucke , Vorstandsmitglied der Kinder- und Jugendstiftung des Rotary-Clubs Ahlen, wie das Vorhaben ins Rollen kam. Das Jugendamt schlug bei Nachfrage unter anderem das Elternprojekt vor, das ohne finanzielle Unterstützung nicht hätte angestoßen werden können. Mit der Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Kindern und Jugendliche und der Kinderarzt-Gemeinschaftspraxis Hüttermann-Licht waren schnell weitere Partner gefunden.

„ Im Rahmen der Prävention und frühzeitigen Unterstützung erreichen wir die Eltern der Kleinen noch nicht gut. Im Rahmen der Prävention und frühzeitigen Unterstützung erreichen wir die Eltern der Kleinen noch nicht gut. “ Marie-Luise Bonkamp

„Im Rahmen der Prävention und frühzeitigen Unterstützung erreichen wir die Eltern der Kleinen noch nicht gut“, war Marie-Luise Bonkamp froh über das Projekt. Unter „Kleine“ versteht sie Kinder, die noch nicht in den Kindergarten gehen. Es werden bei der Caritas zurzeit rund 400 Familien beraten, aber eben nur drei bis fünf Prozent in dem genannten Segment. Dabei stellt sich die Belastung bei den Eltern schon im Säuglingsalter ein, Faktoren können Fütter- oder Schlafprobleme sein. „Gerade junge Eltern sind überrascht, wie anspruchsvoll Kindererziehung sein kann“, erklärte die Caritas-Beraterin.

„ Viele Mütter öffnen sich uns gegenüber und hoffen, dass wir helfen können. Viele Mütter öffnen sich uns gegenüber und hoffen, dass wir helfen können. “ Dr. Roland Licht

Um Eltern besser abholen zu können, ist die Kinderarztpraxis Hüttermann-Licht ein weiteres Glied in der Beratungskette. Denn dort werden die U3- bis U6-Vorsorgeuntersuchungen der Säuglinge durchgeführt, die zeitaufwändig sind und oft Gesprächsgelegenheiten zwischen Kinderärzten und Eltern bieten. „Viele Mütter öffnen sich uns gegenüber und hoffen, dass wir helfen können“, hat Dr. Roland Licht schon oft erfahren. Aber nicht selten können er und sein Kollege Dr. Ulrich Hüttemann dann schon aufgrund des Zeitaufwands die Unterstützung nicht umfänglich leisten. In der Vergangenheit gaben sie zwar die Kontaktdaten von Beratungsstellen heraus, unter anderem der Caritas, viele Mütter sind dort aber offensichtlich gar nicht angekommen.

Was sich seit Projektbeginn im Mai geändert hat, denn seitdem bietet die Caritas in einem Beratungsraum in der Arztpraxis 14-tägig Sprechstunden an, die Kinderärzte können sofort noch offene Termine vor Ort vergeben. Der Zugang ist für Eltern so viel leichter, schon neun Beratungen wurden so geführt. Den für die Caritas entstandenen erhöhten finanziellen Personalaufwand für das Projekt übernimmt die Rotary-Kinderstiftung.

„ Wir können hier viele Dinge für die Stadt tun. Wir können hier viele Dinge für die Stadt tun. “ Marina Bänke

Für Marina Bänke, Koordinatorin der Präventionskette bei der Stadt Ahlen, ist das Projekt eine gute Lösung: „Das ist eine gewinnbringende Kooperation geworden. Wir können hier viele Dinge für die Stadt tun.“ Auch im Rahmen des von Daniela Noack umgesetzten Projektes „Vitale Stadt Ahlen“, gefördert durch das Landeszentrum Gesundheit NRW, wird die Maßnahme positiv gewertet: „Hier findet ganzheitliche Arbeit mit Blick auf gesundes Aufwachsen statt, der Familien unterstützt.“