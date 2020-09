Sorgen vor geschlossen Kindertagesstätten oder dem Streik der Müllabfuhr sind verfrüht: „Morgen passiert noch nichts“, sagt Julia Wolters, Gewerkschaftssekretärin Fachbereich Gemeinden, am Montagmittag auf Redaktionsanfrage. Entwarnung auch für den Mittwoch. Weiter will die für den Raum Ahlen zuständige Gewerkschafterin aus der Zentrale des Verdi-Bezirks Münsterland noch nicht gehen. Dort glühen seit Montagmorgen die Drähte, nachdem die Dienstleistungsgewerkschaft mit ihrer Ankündigung an die Öffentlichkeit getreten war, ihrer Forderung nach 4,8 Prozent mehr Lohn jetzt durch breit gestreute Streikaktionen Nachdruck zu verleihen.