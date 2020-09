Am frühen Dienstagmorgen hat ein bislang unbekannter Mann auf dem Willy-Brandt-Platz in Hamm versucht, zwei Ahlener auszurauben. Die beiden 28- und 42-jährigen Opfer hielten sich gegen 2.45 Uhr in Höhe eines außenliegenden Geldautomaten der Sparkasse auf, als der Fremde den 42-Jährigen ganz unkonventionell am Fußgelenk ergriff, zu Fall brachte und so etwa fünf Meter über den Boden zog. Hierbei forderte er die Herausgabe eines zuvor abgehobenen, geringen Geldbetrages.

Nachdem den beiden Unglücksraben zunächst die Flucht in Richtung Bahnhofstraße gelungen war, näherte sich der Beuteschneider – diesmal auf einem Fahrrad. Jetzt hielt er demonstrativ ein Messer in der Hand. Ohne dieses einzusetzen, stoppte er und bewarf den 28-Jährigen mit Pflastersteinen, ohne ihn jedoch zu treffen. Anschließend entfernte er sich auf seinem Zweirad in Richtung Hohe Straße. Hier konnte das Fluchtvehikel später von eingesetzten Polizeibeamten aufgefunden werden, wie die Pressestelle meldet.

Der akzentfrei Deutsch sprechende Täter hingegen war in einem Hinterhof verschwunden. Er wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll über eine normale bis kräftige Statur verfügen, dunkelblondes, kurzes Haar sowie einen dunklen Teint haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Nummer 0 23 81 / 91 60 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.deentgegen.