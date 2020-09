Sicheres Reisen in Corona-Zeiten

Multivisionsshows in der Stadthalle

Ahlen -

Ferne Länder zu bereisen, und das ganz ohne Coronatest oder Quarantäne – „WN“ und Stadthalle wollen es allen Fernwehgeplagten möglich machen, auch wenn die Koffer nur in der Fantasie gepackt werden können. Am 8. Oktober startet jedenfalls die beliebte Multivisionsreihe wie geplant in ihre 22. Saison mit sechs neuen Vorträgen.