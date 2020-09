Eltern buchen persönliche Betreuungszeiten

Bis zum 13. November können Eltern, die ihr Kind ab dem 1. August 2021 in einer Kindertageseinrichtung betreuen lassen möchten, die Anmeldung in den Ahlener Kindertageseinrichtungen vornehmen.

Eltern, deren Kinder bereits eine Tageseinrichtung besuchen, müssen den Betreuungsbedarf für das Kindergartenjahr 2021/2022 der Einrichtung mitteilen. Ausgewählt werden können Buchungszeiten von 25, 35 und 45 Stunden pro Woche. Die 45-Stunden-Buchung ist berufstätigen Eltern vorbehalten (Berufstätigkeit beider Elternteile, bei Alleinerziehenden des sorgeberechtigten Elternteils). Die Berufstätigkeit ist nachzuweisen.

Die Tageseinrichtungen haben jeweils eigene Kriterien zur Aufnahme von Kindern (Geschwisterregelungen, Alter, Wohnort etc.). Auf die Auswahl der Kinder habe die Stadt keinen Einfluss,heißt es in einer Pressemitteilung.

Schriftliche Zusagen für das Kindergartenjahr 2021/2022 werden von den Einrichtungen ab dem 20. November verschickt. Die Kindergärten versenden in der Regel keine Absagen. Wer bis Mitte Januar keine Nachricht von der Einrichtung bekommen hat, muss davon ausgehen, in diesem Kindergarten keinen Platz zu erhalten. In diesen Fällen kann der Rechtsanspruch beim Fachbereich Jugend, Soziales und Integration geltend gemacht werden (Ansprechpartner: André Deppe, Telefon 5 97 08, Mail: DeppeA@stadt.ahlen.de).

Die Stadt weist darauf hin, dass die Öffnungszeiten der Tageseinrichtungen voneinander abweichen. Mit den Einrichtungen Villa Regine und Roncallihaus gibt es zwei Tageseinrichtungen mit ausgedehnteren Öffnungszeiten. Weiterhin werden ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 auch die Einrichtungen St. Elisabeth, St. Josef und Ostwall ihre Öffnungszeiten ausweiten und bereits um 7 Uhr öffnen, um Eltern die Berufstätigkeit zu erleichtern.

Über die Höhe der Elternbeiträge informiert der Aufnahmebogen. Zudem kann die gültige Satzung auf der Internetseite der Stadt Ahlen eingesehen werden.