Wie stabil ist die Fassade von Haus Holtermann? Antworten erhofft sich die Stadt Ahlen von einer Inspektion auf Augenhöhe. An Bord einer Hebebühne begutachteten Denkmalpflegerin Nicole Wittkemper-Peilert und Architekt Volker Lembken am Dienstagnachmittag die Gebäudefront. Einen Vergleich gestattet eine Untersuchung aus dem Jahr 2009. Die Stadt Ahlen hatte Besitzer Stefan Arztberg vorab informiert. Aktivisten prangerten im September in zwei Aktionen den Verfall an (wir berichteten).