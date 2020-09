Eine Hebebühne vor Haus Holtermann weckt neue Hoffnungen. „Ja, wir sind da ganz aktiv“, bestätigt Nicole Wittkemper-Peilert. Am Donnerstag sind erste Erkenntnisse einer Fassadeninspektion spruchreif, für die es am Dienstagnachmittag in die Höhe ging. Ergebnis vorweg: Die Schäden sind fortgeschritten.