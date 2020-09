„Bei dieser sensiblen Personengruppe ist höchste Vorsicht geboten, deshalb haben wir sofort einen Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot für das Heim ausgesprochen“, erklärt Dr. Wolfgang Hückelheim , Leiter des Kreisgesundheitsamtes, laut Pressemitteilung. Zudem würden alle 80 Bewohnerinnen und Bewohner, zehn Kurzzeitpflegegäste sowie alle 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgehend getestet. Hierfür stelle der Kreis Warendorf das Testmaterial zur Verfügung, die Abstriche würden von Mitarbeitern durchgeführt.

„Wir stehen in engem Kontakt mit dem Heimbetreiber“, so Gesundheitsdezernentin Brigitte Klausmeier. „Bis zur Auswertung der Testergebnisse stehen alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Pflegepersonal erst einmal unter Quarantäne“, erklärt Hückelheim weiter. Die Ergebnisse gebe es frühestens im Laufe des Freitags, möglicherweise aber auch erst am Wochenende.

Um welche Einrichtung es sich handelt, gab der Kreis nicht bekannt.