Spielzeit mit Hochkarätern

Lieber ein klassisches Konzert, eine bissig-ironische Kabaretteinlage, jazzige Klänge oder eher eine inspirierende Kunstausstellung? Ganz egal, welche kulturellen Gaumenfreuden am besten munden: Beim neuen Programm der Kulturgesellschaft für die Spielzeit 2020/2021 ist für jeden Kulturliebhaber ein passender Leckerbissen dabei.

Ab Oktober kommen zahlreiche namhafte Künstler nach Ahlen, jagt ein Hochkaräter den nächsten. „Wir haben ein sehr vielfältiges Programm zusammengestellt und bedienen bewusst auch Nischen, die das kulturelle Spektrum erweitern“, verdeutlichte Geschäftsführer Christoph Wessels bei der Vorstellung am vergangenen Donnerstag den Charakter des neuen Programms.

Dieses wartet bereits zum Auftakt der Spielzeit mit einem echten Höhepunkt auf: Zum Eröffnungskonzert am Samstag, 10. Oktober, wird das „Trio con Abbandono“ ab 19 Uhr im Saal Sandgathe sein Publikum mit einer Mischung aus Tango, Klezmer, Klassik und Neuer Musik verwöhnen. Das Ensemble mit der ungewöhnlichen Klangkombination aus Klarinette, Akkordeon und Violoncello bietet eine Fülle von Klangfarben und nimmt sein Publikum mit auf eine inspirierende Reise durch die Musikwelt und die verschiedenen Genres. „Ein echter Kracher zu Beginn“, betont Christoph Wessels, dass ein Besuch sich auf jedem Fall lohnt. Das Konzert ist Bestandteil des Festivals „Celloherbst am Hellweg“, das vom 26. September bis zum 17. Dezember erneut mit 40 Konzerten in über 20 Städten der Kulturregion stattfindet.

Ein Teil eines Duos: Benedict Klöckner. Foto: B Kloeckner

Weiter geht es dann am Samstag, 31. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadthalle mit einem absoluten Spitzensolisten der europäischen Jazz-Szene. Der Gitarrist Axel Fischbacher wird mit seien vier Mitstreitern im Jazz-Quintett und einem neunköpfigen Streichorchester der Kammerphilharmonie Wuppertal das Programm „Five Birds and Strings“ präsentieren.

Hierbei verschmilzt die Band mit dem Orchestersound, was für ein wunderbares Gesamtklangbild sorgt.

Ein besonderes Klangerlebnis verspricht auch das Duo Benedict Klöckner (Violoncello) und Floraleda Sacchi (Harfe) beim Konzert am Donnerstag, 12. November, ab 20 Uhr in der Pauluskirche. Eine traumhafte Welt aus gezupften und gestrichenen Tönen wird zu Realität, wenn zauberhafter Harfenklang auf den volltönenden runden Streichklang des Violoncellos trifft.

Für Freunde des gepflegten Kabaretts lohnt es sich zudem bereits jetzt, den 6. März vorzumerken. Dann wird Inka Meyer im Rahmen ihrer Vorstellung „Der Teufel trägt Parka“ ein hochkomisches Plädoyer gegen den Wahnsinn der Schönheitsindustrie halten, welcher Frauen immer weiter in eine bestimmte Ecke drängt. Ort des Geschehens ist dann das Auditorium der Stadtbücherei, das die Kulturgesellschaft damit als neuen Veranstaltungsort in der kommenden Spielzeit hinzunimmt.

Anders als in früheren Jahren verzichtet die Kulturgesellschaft dieses Mal auf ihr gewohntes Programmheft. Eine Reaktion auf den Umstand, dass sich die rechtlichen Vorgaben in Corona-Zeiten aufgrund der Infektionslage jederzeit ändern können. „Da die Planungen für die Veranstaltungen der Spielzeit 2020/21 zahlreichen Unwägbarkeiten unterworfen waren, haben wir uns dazu entschlossen, kurzfristiger und damit verbindlicher zu informieren“, erklärt Christoph Wessels den Hintergrund der Entscheidung.

Zusammengefasst sind die derzeit geplanten Veranstaltungen auf der Homepage www.kulturgesellschaft-ahlen.de. Wer zudem per E-Mail informiert werden möchte, kann diesen Service anfordern über kulturgesellschaft@stadt.ahlen.de.