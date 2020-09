Wer die Vielfalt von Kürbissen nicht kennt, kommt auf Hof Schlotmann am Severinghauser Weg 111 ins Staunen. 16 Sorten Speisekürbisse und mehr als zehn Sorten Zierkürbisse hat die Familie im Sortiment, was ihre Kunden zu schätzen wissen. Das traditionelle Kürbisfest an der Martinschule war der Auslöser dafür, Kürbisse auf dem Hof anzubauen.