Eine Kreuzfahrt buchen, Lotto und Toto spielen, einen Brief oder ein Paket aufgeben – all das geht schon heute „bei Thiele “ an der Warendorfer Straße 1. Mit dem morgigen Donnerstag kommen noch ein paar Dienstleistungen dazu, die Inhaber Peter Thiele, seine Frau Birgit und ihr Team bieten. Ab 1. Oktober ist das Reisebüro offiziell neuer Servicepartner unserer Zeitung und tritt damit an die Stelle der Schreibwarenhandlung B. Sommer, die bekanntlich in wenigen Wochen schließen wird, nachdem 2019 noch das 175-jährige Firmenjubiläum gefeiert werden konnte.

„Ganz so lange gibt es uns noch nicht“, sagt Peter Thiele, „aber immerhin auch schon 50 Jahre.“ Da könne man jedenfalls mit Fug und Recht ebenso von einem alteingesessenen Familienbetrieb sprechen, findet Doris Jannemann aus der Marketingabteilung der „ Westfälischen Nachrichten “. Sie kam mit einem dicken Blumenstrauß aus Münster nach Ahlen, um einen guten Start zu wünschen. „Wir freuen uns sehr über den nahtlosen Übergang“, erklärte sie voller Zuversicht, dass Peter Thieles Mitarbeiterinnen – schwerpunktmäßig werden das Anja Voß, Rita Rählmann und Peggy Lehmann sein – sich nach entsprechender Schulung kompetent und freundlich der Anliegen der WN-Leser annehmen werden. Das umfasst ganz generell alle Angelegenheiten „rund ums Abo“, von der Bezugsunterbrechung bis zur Urlaubsnachsendung, sowie Reklamationen we­gen der Zustellung. Auch private Klein- und Familienanzeigen können künftig hier aufgegeben werden.

Dabei sei die neue Servicestelle fußläufig wie mit dem Auto gut erreichbar, merkte Doris Jannemann an, die ohne lange Suche einen Parkplatz um die Ecke gefunden hatte. Zum Abschied schickte sie noch einen Gruß rüber zur Oststraße an die Adresse von Sylvia Sommer und ein „herzliches Dankeschön“ für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Geöffnet ist das Reisebüro Thiele und somit auch der WN-Schalter montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Die Lokalredaktion und die Anzeigenberatung für gewerbliche Kunden behalten ihren Sitz weiter im Verlagshaus an der Ostenmauer 1.