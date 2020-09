Zwölf weitere Personen haben sich kreisweit im Vergleich zum Dienstag mit dem Virus infiziert, allein sieben davon sind Ahlener. Da die Zahl der Gesundeten aber um zwei von 143 auf 145 stieg, waren demnach in der Wersestadt „nur“ fünf Menschen mehr als noch am Vortag akut erkrankt.

Unter diesen 28 Betroffenen sind ein Schüler der Diesterwegschule und ein Lehrer der Lambertischule in Dolberg, die zu Wochenbeginn positiv getestet worden waren (wie berichtet). Daraufhin waren an beiden Grundschulen am Dienstag bzw. Mittwoch durch ein mobiles Testteam, bestehend aus medizinischen Fachangestellten des Kreisgesundheitsamtes, weitere Abstriche bei Kontaktpersonen der Infizierten entnommen worden.

Die Ergebnisse sollen nach Auskunft von Kerstin Butz aus der Pressestelle des Kreises Warendorf jeweils frühestens nach zwei Tagen, also am Donnerstag und Freitag, vorliegen. „Man muss momentan mit 48 Stunden rechnen. Die Labore sind gut ausgebucht“, so die Sprecherin.

Eine zweite Testreihe wurde am Mittwoch vorsorglich auch noch einmal im Betreuungszentrum „Rosengarten“ am Lütkeweg durchgeführt. Hier war in der Vorwoche ein Pfleger positiv getestet und daraufhin das gesamte Haus unter Quarantäne gestellt worden. Die ersten Tests bei insgesamt 180 Bewohnern und Mitarbeitern fielen ausnahmslos negativ aus.