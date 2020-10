Ein deutlicher Anstieg der Coronazahlen veranlasst Stadt und Kreis zu einer für sie dringenden Empfehlung: Bitte mit Maske über die Kirmes!

Gesundheitsamtsleiter Dr. Wolfgang Hückelheim erklärt: „Aktuell sind uns 78 akute Infektionsfälle im Kreis bekannt, davon 34 in Ahlen. Vor diesem Hintergrund haben wir das Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht. Gemeinsam empfehlen wir allen Besucherinnen und Besuchern der Kirmes dringend, auf dem gesamten Gelände eine Maske zu tragen. „Dies sei ein wirksames Mittel, die Ansteckungsgefahr bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung zu minimieren.

In den Fahrgeschäften und an den Buden und Ständen, so Bürgermeister Dr. Alexander Berger, bestehe ohnehin eine Maskenpflicht, die auch durch einen Ordnungsdienst kontrolliert werde. „Ich bitte alle Besucherinnen und Besucher, ihre Maske auch auf den Laufwegen aufzubehalten.“

Petra Schreier, Krisenstabsleiterin des Kreises, setzt auf das Gesamtpaket: „So können alle Besucherinnen und Besucher eine unbeschwerte Zeit auf der Kirmes genießen und durch verantwortungsvolles Handeln aktiv dazu beitragen, einen weiteren Anstieg der Infektionen zu vermeiden.“