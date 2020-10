Am Dienstag, 6. Oktober, kommt das Schadstoffmobil nach Ahlen und nach Dolberg. Von 9 bis 11 Uhr, so die Stadtverwaltung, kann in Dolberg am alten Bauhof an der Twieluchtstraße Sondermüllabgegeben werden. Anschließend steht das Schadstoffmobil von 11.30 bis 15 Uhr in Ahlen auf dem Parkplatz am Wertstoffhof an der Alten Beckumer Straße.

Die Annahme der Problemabfälle aus Ahlener Privathaushalten erfolgt in haushaltsüblichen Mengen kostenlos. Altöl wird nur bis maximal zehn Liter angenommen.