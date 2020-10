Radkonzept im Klimatest

„Und wie ist Radfahren in deiner Stadt?“ fragt der ADFC bis Ende November im Fahrradklima-Test, das Stimmungsbarometer der Radfahrerinnen und Radfahrer – auch in Ahlen. Mit wenig Aufwand können die Teilnehmenden bewerten, wie die Situation für Radler in Ahlen aussieht. Der Fahrradklima-Test gibt Politik und Verwaltung ein wichtiges Feedback aus Sicht der „Alltagsexperten“ und ist eine der weltweit größten Umfragen dieser Art. Er wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Die Ergebnisse geben einen umfassenden Überblick zur Situation des Radverkehrs in Deutschland.

Rückmeldung für Verkehrsplaner

Per Fragebogen können Teilnehmende beurteilen, ob man beispielsweise Ziele zügig und direkt mit dem Rad erreichen kann oder ob Radfahrende sich sicher fühlen. Die Ergebnisse geben Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen. Am einfachsten ist die Teilnahmedigital per Online-Fragebogen. Im Bereich Info & Service der Internetseite fahrradklima-test.adfc.de kann allerdings auch kostenlos ein Papierfragebogen bestellt werden.

Die Ergebnisse erfreuen sich hoher Anerkennung in Fachkreisen und erheblicher Aufmerksamkeit in den Medien. Letztmalig ist der ADFC-Klimatest für Ahlen im Jahr 2016 durchgeführt worden. 121 Radfahrerinnen und Radfahrer nahmen sich damals die Zeit, an der Abstimmung teilzunehmen. Gegenüber der Auswertung von 2014 hatte es zwar „kaum Veränderungen“ gegeben, wie die ADFC-Tester im Ergebnis feststellten. Die Tendenz der Antworten ließ aber erkennen, dass in Ahlen die Bereitschaft stark ausgeprägt sei, auf das Fahrrad als innerstädtisches Verkehrsmittel Nummer eins zu setzen.

Bislang respektabler 15. Platz

Im deutschlandweiten Vergleich landete Ahlen in der Größenklasse 50 000 bis 100 000 Einwohner unter 98 Kommunen auf einem respektablen 15. Platz. Im NRW-Vergleich reicht es sogar zum Sprung unter die „Top 10“: Platz sieben von 37. In beiden Kategorien ging es damit im Vergleich zur Umfrage 2014 nach oben.

Erstmalig bewertet werden können im ADFC-Klimatest 2020 konkrete Maßnahmen des Ahlener Radverkehrskonzepts wie die gegenläufig befahrbaren Einbahnstraßen in der Innenstadt oder die Schutzstreifen für Radfahrer auf wichtigen Verkehrsachsen. Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, klickt auf die Aktionsseite: https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme.