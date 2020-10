Ein Punkt im virtuellen Raum

Es ist gar nicht so einfach, den Sinn dieses Kunstprojekts mit dem Titel „taNDem“ zu begreifen. Im Kunstverein haben das am Freitagabend bei der Eröffnung 34 Besucher versucht, und die ausgewählte Schar – 40 waren aus Hygienegründen erlaubt – ist fündig geworden. Ganz sicher auch mithilfe von Vorstand Gerd Buller und Laudator Kai Eric Schwichtenberg aus Münster. „taNDem“ nämlich sei ein grenzüberschreitendes und -übergreifendes Euregio-Projekt des Kulturbüro des Münsterland zwischen Deutschland und den Niederlanden, dessen Jahresthema 2019 „Energie“ gewesen sei, so der Laudator.

Brief an die Besucher

Die „taNDem“-Präsentation der Deutschen Anne Kückelhaus und der Niederländerin Cindy Moorman war schon für das Frühjahr geplant gewesen. Spielverderber, wie fast immer in diesen Wochen: die Pandemie. Sie sorgte für eine Verschiebung der Vernissage von März auf Oktober und krönte ihren Sieg mit dem Ausreisehindernis Quarantäne für Cindy Moorman. Die Amsterdamerin durfte am vergangenen Freitag nicht persönlich dabei sein, machte aber mit einem Brief, den jeder Besucher vor Betreten der Stadt-Galerie erhielt, ihre Aufwartung. Und wer ein Smartphone hatte, konnte und kann dabei sein – per QR-Code. Denn bei „the We“ (deutsch: das Wir), wie Moormans „taNDem“-Variante heißt, geht es um Zugehörigkeit in einem begrenzten Raum. Schwierig in diesen Tagen, da Abstand das höchste Gebot ist. Doch Moorman präsentiert die Lösung digital. Über den Code in den virtuellen Vorraum eingedrungen, qualifiziert sich die Besucherin mit einem gesungenen Ton. Mikro an, einen beliebigen Sound zehn Sekunden halten, und schon ist man dabei als sichtbarer Punkt im virtuellen Raum. Das Wir ist erreicht und verdeutlicht die Absicht der Abwesenden.

Verschiedene Wohnzimmer-Varianten

Anwesend dagegen war Anne Kückelhaus. Bei ihr fühlten sich die Gäste ganz schnell im Wohnzimmer heimisch. Denn das ist in verschiedenen Varianten in der Stadt-Galerie aufgebaut, Paletten-Sofas mit Motivkissen, mit Kreppstreifen an die Wand gemalt, ein Heim für Tiere. Die sind Anne Kückelhaus immer eine Auseinandersetzung wert. Kein einziges nennt sie ihr eigen, und doch weiß sie genau, was Hund (rot), Katze (blau) und Papagei (gelb) so brauchen. Die Farben stehen für Charakter und Wesen der Hausgenossen, die der Künstlerin zur Auseinandersetzung von Menschen mit ihrer Umwelt dienen. Reflexion des eigenen Lebens und Handelns über das Medium Tier, das nicht da ist, an das aber stets erinnert wird. Cindy Moorman und Anne Kückelhaus, ihre verspätete Vernissage war für den Kunstverein ein Schritt der Rückkehr in eine begrenzte Normalität.

Öffnungszeiten: freitags und samstags 16 bis 19, sonntags 11 bis 17 Uhr