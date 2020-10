Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler soll es in dem Café an der Straße Südberg gegen 4 Uhr zu einem Streit zwischen einem 55-jährigen Mann und dem 43-Jährigen gekommen sein. In dessen Verlauf soll der 55-jährige Ahlener den Mann aus Meerbusch mit einem Messer verletzt haben, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster.

Tatverdächtiger flüchtet mit Roller

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit einem Motorroller. Der 43-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen im Bauchbereich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

„Der mutmaßliche Angreifer war anwesenden Zeugen namentlich bekannt“, erklärte der Leiter der Mordkommission, Ulrich Bux. „Er wurde eine halbe Stunde nach der Tat widerstandslos an seiner Wohnanschrift festgenommen und die mögliche Tatwaffe, ein abgebrochenes Küchenmesser, vor dem Haus sichergestellt.“

„Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs stehen noch ganz am Anfang“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Der Beschuldigte hat signalisieren lassen, Angaben zum Sachverhalt machen zu wollen.“

Die Ermittlungen dauern an.