Familien beugen der Einsamkeit vor

Die Corona-Pandemie bringt so manche Traditionen durcheinander, das mussten am Sonntagvormittag auch die Landwirte, Landfrauen und Landjugendlichen der Ahlener Ortsverbände erfahren. War es sonst Usus, den Erntedankgottesdienst in ländlicher Umgebung auf einem Hof zu feiern, wurde dieses Mal die St.-Elisabeth-Kirche gewählt, wo Abstands- und Hygienebestimmungen besser umgesetzt werden konnten. Pfarrer Dr. Ludger Kaulig und Pastoralreferent Thomas Gocke zelebrierten den Erntedankgottesdienst.

„Fast alle Veranstaltungen der Landjugend sind in diesem Jahr ausgefallen“, verdeutlichte Thomas Gocke in seiner Begrüßung anhand der jungen Leute, wie sich die Pandemie spürbar auswirkt. Auf weitere Auswirkungen ging er dann in seiner Predigt ein. So sei in den vergangenen Monaten das Thema Erntehelfer ein großes gewesen. Habe es sonst als selbstverständlich gegolten, auf diese zurückgreifen zu können, hätte es in diesem Jahr oftmals Schwierigkeiten gegeben und die Landwirte hätten sie nicht einsetzen können. Es sei für einige Bauern ein neues Gefühl gewesen, allein dazustehen. „Im Ganzen können sich die Erträge aber wohl trotzdem sehen lassen, dafür können wir dankbar sein“, zeigte sich der Pastoralreferent trotzdem positiv gestimmt.

Aber es bleibe bei einem ungewissen Blick in die Zukunft. Denn nicht nur der weitere Verlauf der Corona-Pandemie bringe Ungewissheit mit sich, sondern auch eine mögliche Ausbreitung der Schweinepest.

„Wenn kein Absatzmarkt da ist, kann man seine Produkte nicht verkaufen“, sprach Thomas Gocke auch über die von Schließungen betroffene Gastronomie. Und man müsse feststellen, dass viele Menschen im Verlauf der Pandemie die Einsamkeit getroffen hat. Die Kontaktbeschränkungen hätten sich dagegen auf die landwirtschaftlichen Familien, die in der Regel in mehreren Generationen unter einem Dach leben, weniger ausgewirkt. Auch dafür könne man dankbar sein.

Die Landwirte, Landfrauen und Landjugend baten in ihren Fürbitten um mehr Fairness in der öffentlichen Diskussion und bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, gerade weil viele landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz bedroht seien.

Zum Abschluss dankte Ralf Storkamp, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands, den beiden Geistlichen Dr. Ludger Kaulig und Thomas Gocke mit einem Vogelhaus mit einer Flasche Korn dafür, dass in der St.-Elisabeth-Kirche gefeiert werden durfte: „Heute ist ein Tag des Dankes und Erntedank ist für uns ein ganz besonderes Fest.“