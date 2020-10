Hommage an die Freundschaft

Es war aufgrund des Feiertags zwar kein Markt am Samstagvormittag. Und auch der Konzertort wich mit der St.-Marien-Kirche von der sonst üblichen St.-Bartholomäus-Kirche ab. Das alles war aber kein Grund, mit der Marktmusik den im März verlorenen Konzertfaden nicht endlich wieder aufzunehmen. Mit dem französischen Organisten Jean-Paul Imbert gestaltete ein alter Bekannter die Wiederaufnahme der monatlichen Konzertreihe.

Blechmann zur Wiedervereinigung

Auf den besonderen Tag auch hinsichtlich der Wiedervereinigung vor 30 Jahren machte auch der Initiator der Marktmusik, Andreas Blechmann, aufmerksam: „Niemand hätte es für möglich gehalten, dass nach 51 Jahren die Mauer fällt“. Damit sei auch der eiserne Vorhang gefallen, der Ost und West getrennt hatte. Ganz Europa habe sich mit den Deutschen gefreut. Diese friedliche Umkehrung habe auch die französische Revolution von 1789 in den Hintergrund gestellt, mutmaßte Andreas Blechmann.

Damit hatte er eine passende Überleitung zum französischen Gast Jean-Paul Imbert geschafft, der zum bereits siebten Mal in der „Marktmusik“ aufspielte, erstmals aber in der St.-Marien-Kirche. „Die Orgel hat einen schönen Klang. Sie ist sehr gut für klassische Musik geeignet“, gab er dem Tasteninstrument gute Noten. Dass der ehemalige Tutororganist der Pariser Kathedrale Notre-Dame für sein Programm nur Werke von deutschen und französischen Komponisten auswählte, sah er indirekt auch als Hommage an die deutsch-französische Freundschaft.

Nationalhymne zum Abschluss

Klassisch begann Jean-Paul Imbert mit Johann-Sebastian Bachs „Präludium und Fuge in g-moll“, dem Klavierkonzert f-moll in eigener Transcription sowie das „Musikalische Opfer“ in Transcrption von Jean Guillou. Jean-Paul Imbert und Jean Guillou verbindet eine gemeinsame Zeit in Paris zwischen 1971 und 1993, so dass Imbert gerne auch Guillous „Saga Nummer 4“ mit in die Marktmusik einbezog. Werke von César Franck und Max Reger rundeten das offizielle Konzert ab.

Den Tag der deutschen Einheit wollte Jean-Paul Imbert dann auch musikalisch nicht unkommentiert lassen. Just als die Konzertbesucher schon gehen wollten, legte er die aus der Feder von Joseph Haydn stammende deutsche Nationalhymne (Österreichische Kaiserhymne) in der für die Ohren ungewohnten Interpretation von Gruber nach und erhielt dafür nochmals großen Applaus.