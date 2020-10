Ein Festakt auf der Straße

Da coronabedingt nur 200 geladene Gäste in der „Metropolis-Halle“ im Filmpark Babelsberg Platz nehmen konnten, wo unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel sprachen, hatten sich die Potsdamer zum 30. Geburtstag der Deutschen Einheit so einiges einfallen lassen: Auf zahlreichen Videowänden wurden die Reden und das weitere Bühnenprogramm am Samstag live übertragen. Dadurch verlagerte sich der Festakt bei bestem Wetter auf die Altstadtstraßen, wo sich mehrere Tausend Besucher tummelten.

Bauliche Wunden werden geheilt

Die „Einheits-Expo“, wie die begehbare 30-Tage-Ausstellung heißt, war auch Ziel der Abordnungen aus Ahlen und Teltow. Schon am ersten Anlaufpunkt, dem Brandenburger Landtag, war die enorme Aufbauleistung der gemeinsamen Nachwendezeit sichtbar. Das Parlament tagt nämlich im wiederaufgebauten Stadtschloss, das den Zweiten Weltkrieg zwar beschädigt überstanden hatte, aber aus ideologischen Gründen – ebenso wie die nahe Garnisonkirche oder die Hohenzollern-Residenz in Berlin – durch die DDR-Machthaber weggesprengt wurde. „Es ist schön zu sehen, wie diese Wunden geheilt werden“, konstatierte die Stadtführerin. Sie verzeichne einen echten Ansturm auswärtiger Besucher, seit Potsdam seine verlorengeglaubte Mitte zurückgewonnen hat. „Leider gab und gibt es sehr viele Diskussionen um diese Bauten“, sagte Manfred Pütter, dessen Sohn in Berlin lebt und arbeitet. „Kritiker sprechen von einem ,Disneyland‘, dabei handelt es sich in keinem Fall um Phantasiefassaden, sondern um aufwendige Rekonstruktionen stadtbildprägender Bauten.“ Schließlich seien zahlreiche Originalteile des Schlosses, die unter dem früheren Ernst-Thälmann-Stadion oder bei Privatleuten aufgetaucht sind, wieder in den Neubau integriert worden.

„Zweites Zuhause“ gefunden

Der Vorhelmer Künstler Martin Hatscher fühlte sich in der Umgebung sichtlich wohl und nannte die Gegend um Berlin sein „zweites Zuhause“. Er besuchesie mindestens dreimal im Jahr – nicht nur zur künstlerischen Inspiration, sondern auch, weil sich bereits viele Freundschaften ergeben haben. Künstler-Kollegin Christa Schwab sprach ebenso von engen privaten Kontakten, die durch die Städtepartnerschaft entstanden seien.

Einen Teil der Stadtführung begleitete das SPD-Landtagsmitglied Sebastian Rüter, Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und öffentliche Mobilität in Brandenburg. Er klärte die Bedeutung vieler zweisprachiger Schilder auf, die auch am Schloss zu finden sind. „Sie sind auf die Sorben zurückzuführen. Das ist eine westslawische Ethnie, die vorwiegend im östlichen Deutschland lebt.“

Kulinarische Genüsse der Extraklasse erlebten die Besucher zum Mittag im Restaurant „Quendel“, das nur wenige Meter von Luisenplatz und Brandenburger Tor entfernt liegt, aber dennoch abseits des allgemeinen Trubels zu finden ist.