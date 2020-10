Ein neuer Ausbildungskurs zur staatlich anerkannten Pflegefachfrau beziehungsweise zum staatlich anerkannten Pflegefachmann ist am 1. Oktober in der Zentralen Krankenpflegeschule am St. Franziskus-Hospital Ahlen gestartet. Der Kurs X/ 2020/2023 mit insgesamt 26 Schülerinnen und Schülern unter Leitung von Klaus Ophaus zeigte schon in den ersten Tagen hochmotivieren Einsatz im Unterricht.

Es ist der dritte Ausbildungskurs in diesem Jahr, der entsprechend der neuen Generalistik – dem neuen Pflegeberufegesetz – ausgebildet wird. „Die generalistische Pflegeausbildung ist ein Beruf mit Zukunft. Ziel ist es, allen Anwärtern eine qualitativ hochwertige, zeitgemäße und vor allem zukunftsfähige Ausbildung für die Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege mit einheitlichem Abschluss anzubieten. Einige der Schüler nehmen am Dualen Studium teil. Wir kooperieren mit der Fachhochschule in Münster. Der Studiengang Pflege- und Gesundheitswissenschaft beinhaltet auch das Versorgungsmanagement sowie Grundlagen ausgewählter Bezugsdisziplinen. Am Ende kann man neben der Ausbildung auch seinen Pflege-Bachelor erreichen“, so Klaus Ophaus. Weitere Praktikumseinsätze im Bereich der ambulanten Patientenversorgung in unterschiedlichen Sozialstationen sowie in Einrichtungen der stationären Langzeitpflege erweitern das berufliche Ausbildungsspektrum, das die Auszubildenden während ihrer dreijährigen Ausbildung kennenlernen.

Die theoretischen Ausbildungsinhalte werden an der Zentralen Krankenpflegeschule im Blockunterricht und an Studientagen vermittelt.