Haufenweise Steinschutt türmt sich derzeit an der Fritz-Winter-Gesamtschule auf. Die Bagger haben ganze Arbeit geleistet, um Platz für einen modernen Erweiterungsbau mit acht Klassenräumen und angegliederten Differenzierungsräumen zu schaffen.

An gleich drei Stellen wurde seit den Sommerferien kräftig angepackt. Die Investition in die digitale Schulinfrastruktur als Voraussetzung der Ausstattung der Schulen mit neuen Medien kostete die Stadt 132 000 Euro. Der finanziell größte Posten war jedoch mit 325 000 Euro die Verlegung der Regenwasser- und Abwasserleitungen samt Schächten sowie der Anschluss der Turnhalle an die lokale Nahwärmeleitung der Schule (wir berichteten). Anschließend wurde die Verlegung des Turnhallen-Stromanschlusses vorgenommen, denn die Versorgung erfolgte bisher über das abgerissene Bestandsgebäude und die Leitungen kreuzten das Baugebiet des Erweiterungsneubaus.

Abriss kostete 125 000 Euro

Die Baustoffe des alten Gebäudeteils an der August-Kirchner-Straße wurden zerlegt und getrennt. Steine und Betonteile verwandelte ein Spezialbrecher direkt vor Ort in gemahlene Gesteinshaufen, die wiederum für weitere Arbeiten verwendet werden können. Der Abriss schlug mit 125 000 Euro zu Buche, wie Florian Schmeing, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements auf Anfrage mitteilte.

Aktuell sind die Vorarbeiten für den Beginn des Neubaus weitgehend abgeschlossen. Doch die Schulgemeinde wird in den kommenden Monaten weiter mit Baulärm und Absperrzäunen leben müssen, denn auch der Neubau wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wann genau die Jahrgangsstufen fünf und sechs in ihre neuen Räume einziehen können, steht indes noch nicht fest.