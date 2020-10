Von den ersten Aktionen am 22. September war die Wersestadt noch verschont geblieben, jetzt erreicht die aktuelle Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst auch Ahlen. Für Donnerstag (8. Oktober) hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der Ah­lener Umweltbetriebe zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

„Inwiefern das Auswirkungen auf einzelne Bereiche bei der Stadt hat, kann ich noch nicht sagen“, erklärte am Mittwoch auf Redaktionsanfrage die für Ahlen zuständige Gewerkschaftssekretärin Julia Wolters . Grundsätzlich seien alle tariflich Beschäftigten sowie Auszubildenden und Praktikant/innen zur Teilnahme am Ausstand aufgerufen.

Fahrradkorso vom Bauhof zum Rathaus

Sicher ist: Die Fahrzeuge der Müllabfuhr und der Straßenreinigung werden im Depot bleiben. Wie Julia Wolters ankündigt, werden sich die Mitarbeiter der Umweltbetriebe um 7.30 Uhr am neuen Baubetriebshof am Ostberg zu einem Fahrradkorso formieren mit dem Ziel Rathausvorplatz. Dort ist für 8.30 Uhr eine Kundgebung geplant, auf der u.a. die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Münsterland, Jutta Schultz, sprechen will.

Die Stadt macht in einer Pressemitteilung darauf aufmerksam, dass die ausfallenden Touren der Müllabfuhr nicht nachgeholt werden. Abfälle, die sich nicht bis zur nächsten turnusmäßigen Leerung der Tonnen aufbewahren lassen, könnten ab Freitag am Wertstoffhof an der Alten Beckumer Straße entsorgt werden. In Folge des Warnstreiks könne es „auch in anderen Bereichen der Stadtverwaltung zu unangekündigten Ausfällen kommen“, heißt es weiter. In welchen, bleibe abzuwarten, erklärte Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Nachfrage: „Das wird auch für uns eine Überraschung sein.“

Allenfalls mit geringen Einschränkungen ist für den Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen zu rechnen. „Es wird sicher keine Kita ganz geschlossen werden müssen“, beruhigtJulia Wolters die Eltern.