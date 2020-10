„Er soll immer hier stehenbleiben“

Am 2. Oktober 1995 hatte der städtische Kindergarten Lilienthalweg seinen Betrieb aufgenommen – dieses Silberjubiläum sollte nun gefeiert werden. Aufgrund der Pandemie zwar nur im kleinen Kreis, dafür aber mit doppeltem Anlass. Denn am Mittwoch holte Bürgermeister Dr. Alexander Berger auch die Verabschiedung von Karin Herget , Leiterin der ersten Stunde, nach.

„Happy Birthday lieber Kindergarten“, stimmten die Kinder und Erzieher als Geburtstagslied zur offiziellen Feier an. Schon seit vergangenem Freitag hatten sich alle darauf vorbereitet: Das Geburtstagslied wurde eingestimmt, Luftballons für die Aktion aufgeblasen und Geburtstagskuchen gegessen. Eine Disco beschloss die Jubiläumswoche am Donnerstag.

Acht Trommelkinder heizten bei der Feier stimmungsmäßig ein, so dass Alexander Berger beeindruckt war und allen im Kindergarten zum Geburtstag gratulierte. „Bei 25 Jahren kann man aber auch sagen, ihr seid erwachsen geworden“, befand das Stadtoberhaupt. Einen Dank in Form eines Geschenks gab es auch. Denn im Kindergarten laufe alles gut und die Kinder fühlten sich wohl.

Blumen bekamen die neue Leiterin Nadine Winkler und Ehrengast Karin Herget, die bis Ende Juli fast 25 Jahre den Kindergarten geleitet hatte und wegen der Pandemie auf eine offizielle Verabschiedung bisher verzichten musste.

Im Jubiläumsjahr gab es einen Leiterinnenwechsel: Fachbereichsleiterin Ulla Woltering, die neue Leiterin Nadine Winkler, die ehemalige Leiterin Karin Herget und Bürgermeister Dr. Alexander Berger Foto: Ralf Steinhorst

Dann war es Zeit, die Luftballons draußen mit den anhängenden Wünschen der Kinder in die Luft steigen zu lassen. „Der Kindergarten soll immer hier stehenbleiben“, war einer der Wünsche auf den Zetteln. Und was ist ein angemessenes Geburtstagsessen? Eis natürlich! Das gab es im Anschluss in den Gruppen, garniert mit Streuseln und Schokosoße.

„ Wir hatten noch keinen Zaun und so haben wir unsere Autos passend geparkt. Wir hatten noch keinen Zaun und so haben wir unsere Autos passend geparkt. “ Elke Dahlhoff

Unterdessen ließen Elke Dahlhoff und Martina Brauner-Hammelmann im kleinen Erzieherinnenkreis zusammen mit Alexander Berger, Fachbereichsleiterin Ulla Woltering und Kita-Sachbearbeiter André Deppe die Anfänge der Einrichtung Revue passieren. „Wir hatten noch keinen Zaun und so haben wir unsere Autos passend geparkt“, erinnerte sich Elke Dahlhoff. Mit sieben Erzieherinnen sei man angefangen, mittlerweile seien um die 20 Mitarbeiterinnen. „Wir wollten es uns schön machen und das haben wir auch geschafft“, ergänzte Martina Brauner-Hammelmann. Ein Wasserrohrbruch und ein Brand konnten das Team in den ersten Jahren nicht zurückschmeißen, auch wenn damals Tränen flossen. „Ich hatte das Glück, ein Team zu haben, dass immer kreativ war und sich nicht unterkriegen ließ“, lobte Karin Herget.

Sie gehörten schon dem ersten Team des Kindergartens an: Elke Dahlhoff, Birgit Löseke, die ehemalige Leiterin Karin Herget und Martina Brauner-Hammelmann (v. l.). Foto: Ralf Steinhorst

Insgesamt habe man es immer geschafft, die vier Säulen Offenheit gegenüber anderen Menschen, Empathie und Mitgefühl, Stärkung von Mädchen sowie Kreativität zu leben. Dafür hatte die ehemalige Leiterin entsprechende Kinderbücher als Geschenk mit im Gepäck. Kein Wunder, dass sich die neue Leiterin Nadine Winkler an ihrer neuen Wirkungsstätte gut aufgenommen fühlte.

Auch André Deppe konnte sich noch gut an die Anfänge erinnern: „Damals habe ich in der Personalabteilung die ganzen Arbeitsverträge geschrieben.“ Ein großes Abschlusslob gab es von Ulla Woltering. Sie erlebe das Team als kreativ und unerschütterlich, es werde immer ein ganzheitliches Arbeiten praktiziert.