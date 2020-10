Die Kaufleute sind wieder zurück

Sein Wunschteam steht: Die Jahreshauptversammlung der Wirtschaftsvereinigung Pro Ahlen folgte am Mittwochabend in der Stadthalle den Vorschlägen ihres Vorsitzenden bei der Besetzung vakanter Vorstandsposten. Timm Ostendorf , seit dem Vorjahr an erster Stelle, hatte diesen Wunsch seinerzeit seiner Wahl vorausgeschickt. Mit den neuen Personalien verbunden ist die Rückkehr der Werbenden Gemeinschaft Ahlen unter das Dach von Pro Ahlen – getreu der Devise: „Gemeinsam sind wir stark!“

Neuer Stellvertreter ist Karsten Havighorst. Der Rechtsanwalt übernimmt das Amt von Bernd Münstermann, der nach zehn Jahren abdankte. Timm Ostendorf attestierte: „Bernd, du hast das gut gemacht.“

Mit Susanne Block als Sprecherin Autohandel verabschiedete sich nach 15 Jahren ein weiteres Urgestein. Die Position wurde nicht wieder besetzt. Timm Ostendorf versicherte, die Branche weiter im Blick zu behalten. Neu im Vorstandskonstrukt: Das Amt des Schatzmeisters, das Olaf Rittmeier übernimmt.

Timm Ostendorf verabschiedet Bernd Münstermann (r.). Foto: Ulrich Gösmann

Sprecherin der Kaufmannschaft ist jetzt Sylvia Sommer für Jenny Hartmann. Mit ihrer Personalie verbunden die Rückkehr der Kaufleute unter das Dach von Pro Ahlen. Sommer: „Wir können besser miteinander als nebeneinander.“ An ihrer Seite als Stellvertreter: Boris Burat, Genussbotschafter auf dem Hof Schulze Rötering. Und als dritter in Wartestellung, um sie, wie Sommer sagte, später zu beerben: Hörgeräteakustiker David Kreher. Als Sprecher Industrie wurde Thomas Heuser bestätigt. Die Abstimmung erfolgte im Block. Weitere Vorstandsmitglieder, deren Personalien diesmal nicht zur Neubesetzung standen, sind Hans-Edgar Behrens als Sprecher Handwerk und Carsten Heitfeld als Sprecher Freiberufler.

Timm Ostendorf verabschiedet Susanne Block. Foto: Ulrich Gösmann

Die rund 40 Mitglieder waren in der auf Abstand ausgerichteten Stadthalle mit einer veränderten Tagesordnung empfangen worden. Timm Ostendorf ließ den Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen, Jörg Hakenesch entschuldigen, der krankheitsbedingt habe absagen müssen.

Jörg Hakenesch hatte die WFG Ahlen vorstellen wollen. Den Part übernahm – verkürzt – der Pro-Ahlen-Chef.

In seiner Begrüßung skizzierte Ostendorf zunächst die Aktivitäten 2019 der Wirtschaftsvereinigung. Die beteiligte sich in dem Supersommer an der Anschaffung einheitlicher Sonnenschirme auf dem Marktplatz, am Ausbau des Ahlener Advents durch Eisstockbahn, neue Hütten und Stehtische. Pro Ahlen sei ebenso an der Abstimmung des Pöttkesmarktes, der Nikolausaktion und des Weinfestes beteiligt gewesen. Hohen Stellenwert maß Ostendorf dem strategischen Austausch mit der Industrie und dem Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclub zu. Der Rückblick aufs Jahr 2020 – ein gedämpfter. „Eigentlich wollten wir anders weitermachen“, so Ostendorf. Der enge Austausch über Corona-Aktivitäten mit der WFG und Stadt hätten oben an gestanden. „Was brauchen die Unternehmen für Informationen?“ sei eine ganz zentrale Frage gewesen, die die WFG-Telefone nicht hätten stillstehen lassen. Pro Ahlen habe den aus der Pandemie geborenen Lieferservice „Ahlen bringt‘s“ unterstützt, ebenso das Autokino. Ostendorf: „Alles gierte, wieder rauszukommen.“ Mit Pro-Ahlen-Begleitung sei auch die Diskussion unterstützender Marketingmaßnahmen für lokale Unternehmen, Innenstadt und Bürger gelaufen. Dann der zweite Lockdown. „Uns sind die Kinnladen runtergefallen“, gestand Ostendorf. Pro Ahlen habe mit einem Schreiben an Landrat und Landtag reagiert. Auch wenn es wenig gebracht habe: Der Wirtschaftsstandort Ahlen habe der Düsseldorfer Politik die Flagge gezeigt.

Weiter ging Ostendorf auf strukturelle Veränderungen ein. Etwa durch den Kauf der Gesellschafteranteile (12,5 Prozent) der Volksbank. Ohne wäre das Gesellschafter-Verhältnis (Pro Ahlen / Politik) gekippt.

Bernd Münstermann verabschiedete sich in seinem zehnten und letzten Kassenbericht mit: „Wir sind gut und sicher aufgestellt.“ Kassenprüfer Oliver Rasfeld attestierte auch im Namen von Anne Bäumer: „Keine Beanstandungen.“