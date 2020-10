Putze: „Wir halten den Kopf hin“

Die Wersestadt war am Donnerstag einer der Warnstreik-Schwerpunkte des öffentlichen Dienstes im Münsterland. Teile der Beschäftigten der Stadt brachten am Vormittag mit einer Fahrraddemo durch die Stadt und einer Kundgebung auf dem Rathausvorplatz ihren Unmut der festgefahrenen Tarifgespräche zum Ausdruck.

Das bekamen auch die Bürger zu spüren. Unter anderem beteiligten sich Mitarbeiter der Müllabfuhr, der Straßenreinigung und des Wertstoffhofes am Streik. Beteiligt waren auch Erzieherinnen des Kindergartens „Beumers Wiese“. Dort konnte der Betrieb aber aufrechterhalten werden. Der Bürgerservice agierte mit einer Notbesetzung. Der ÖPNV war in Ahlen allerdings nicht vom Ausstand betroffen.

„Die Leute sind sauer“, äußerte sich Jörg Adomat, Personalratsvorsitzender der Stadt, am frühen Morgen am neuen Bauhof, wo sich eine Gruppe von 30 Streikenden zur Fahrraddemo sammelte. Vor allem der Glaube der Arbeitgeber, die Arbeitnehmer könnten sich während der Pandemie nicht organisieren, verärgert ihn. Das Angebot, Tarifgespräche auf die Nach-Coronazeit zu verlegen, hatten die Arbeitgeber abgelehnt. „Es ist von den Arbeitgebern noch nicht einmal ein Angebot gekommen“, kritisierte Adomat. Man wolle sogar an die Entgeltordnung dran, was faktisch eine Lohnminderung zur Folge hätte.

Stein: „Wertschätzung sieht anders aus.“

Im „Polizeisandwich“ macht sich der Pulk dann über den Ring, Beckumer Straße, „Kerkmann-Oval“ an Bahnhof und Rathaus vorbei zum „Buschhoff-Kreisel“ und zurück über die Weststraße zum Zielort Rathaus. Wobei beide Kreisel lautklingelnd viermal umrundet wurden. „Bei den Maurern waren die Arbeitnehmer und Arbeitgeber vernünftig. Die haben sich ohne großes Aufheben geeinigt“, zeigte sich auch „ Verdi “-Mitglied Uwe Stein verärgert. Wertschätzung sehe anders aus. Was später Volker Putze, fleißig Gesichtsmasken mit „Verdi“-Emblem auf der Kundgebung verteilend, unterstützte: „Ich bin hochmotiviert. In Corona halten wir den Kopf hin, dafür bekommen wir jetzt die Null.“Warnstreik in AhlenRalf Steinhorst

Auf der Kundgebung schlossen sich rund 70 weitere Streikende den Fahrraddemonstranten an, darunter Verdi-Gewerkschaftssekretärin Julia Wolters und Jutta Schulz, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Münsterland. Dort stellte André Stein, Stellvertretender Gruppenleiter der Betriebsgruppe Ahlen zum Verlauf der Fahrraddemo fest: „Ahlen ist nicht streikerfahren, da gab es von anderen Verkehrsteilnehmern einige Stinkefinger“.

Zumindest der ÖPNV lief, der angekündigte Streik des Regionalverkehrs Münsterland fand in Ahlen nicht statt. „In Ahlen wurden alle Fahrten durchgeführt, weil der RVM hier mit der Tochter VBK ein anderes Unternehmen beauftragt hat.“ Auch die mit dem Busunternehmen Breitenbach durchgeführten Linien fuhren.