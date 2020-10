Impulsiver Schlagabtausch auf der Jahreshauptversammlung der Wirtschaftsvereinigung Pro Ahlen: Die Neubemessung der Mitgliedsbeiträge sorgte zu vorgerückter Stunde für einen emotionalen Energieschub.

„Von 35 Euro rauf auf 240: Ganz schön deftig“, fand Marion Bußmann , Vorsitzende des Tennisclubs. Ehemann Matthias sprach von einer „mutigen Beitragserhöhung“ von sage und schreibe 700 Prozent. Und das in einer Zeit, in der immer mehr Vereine ums Überleben kämpften. Für seine beiden Unternehmen und seinen politischen Verein hieße das jetzt: 200 Prozent Plus!

Für Olaf Rittmeier ein impulsiver Einstand. Als frisch gekürter Schatzmeister hatte er die neue Beitragsordnung vorgestellt: Keine Unterscheidung mehr unter den Branchen, wohl aber zum Dreierverbund aus Vereinen, Verbänden und Parteien. Künftig seien in der Wirtschaft Vollzeitbeschäftigte und Umsatz Bemessungsgrundlage. Bei maximal 1500 Euro Jahresbeitrag sei Schluss – und nicht erst bei 3000. Neu sei die Freiwilligkeit über eine „Wir wollen was bewegen“-Zusage. Dahinter stehe die Hoffnung, dass Unternehmen stärker davon Gebrauch machen.

Matthias Bußmann ging auf Konfrontation: Wenn jemand 15 000 Euro freiwillig drauflege, bekomme er dann einen Aufsichtsrats-Posten? Vorsitzender Timm Ostendorf winkte ab. Bußmann reagierte: „Ich bin froh, dass du das Geschmäckle erkannt hast.“

Vereine, Verbände und Parteien sollen künftig mit bis zu 50 Mitgliedern 60 Euro zahlen, bis zu 250 Mitgliedern 120 und darüber 240 Euro. Beifall bekam ein Vorschlag von Bürgermeister Dr. Alexander Berger: Kinder außen vor lassen, nur die volljährigen Vereinsmitglieder bemessen. Die Versammlung stimmte dem Beschlussvorschlag mit eben dieser Korrektur bei fünf Enthaltungen und einer Gegenstimme zu.