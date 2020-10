Überraschungen aus dem Schuhkarton

Weihnachten im Schuhkarton – auch im Coronajahr. „Jetzt erst recht!“ gibt Kirsten Gottschling die Devise der Dachorganisation „Geschenke der Hoffnung“ weiter, die jetzt ihr 25. Bestehen begeht – und es auch gern groß gefeiert hätte, ja wenn. . .

„Wir wären nach Berlin gefahren“, verrät die 47-Jährige, die zusammen mit ihrem Mann Volker die Aktion in Ahlen seit 21 Jahren betreut, 18 Jahre davon als zentraler regionaler Stützpunkt. Immerhin haben sie es geschafft, unzählige Ahlener immer wieder aufs Neue zu motivieren, um Kindern in Krisengebieten zum großen Fest eine noch größere Überraschung zu bereiten. Rechnet Kirsten Gottschling die Zahl der Schuhkartons zusammen, die in zwei Jahrzehnten durch ihre Hände gingen, ist sie bei über 10 000. „Niedrig gerechnet“, wie sie bescheiden anfügt.

„ Da stehen plötzlich zwei Kinder mit Plüschtieren vor mir.. Da stehen plötzlich zwei Kinder mit Plüschtieren vor mir.. “ Kirsten Gottschling

Genug zurückgeblickt. Die nächste Runde ist einzuläuten, obwohl sie längst läuft. „Im letzten November waren die Kartons gerade für den Transport bei uns abgeholt worden, da gab es schon die ersten Spenden für dieses Jahr“, erzählt sie – und ist bei ihren treusten Seelen. Ein Dutzend Damen, bei denen die Nadeln in den Wintermonaten besonders fleißig klappern. Mützen, Schals, Pullover – alles Handarbeit und jedes Stück ein Unikat.

Und auch das: Mal schellt das Telefon, mal die Türklingel. „Da stehen plötzlich zwei Kinder mit Plüschtieren vor mir.“ Für die Ahlenerin einer dieser rührenden Momente, die sie immer wieder motivieren, weiterzumachen. „Das sind Kinder, die mir erzählen, dass sie im Krankenhaus ein Plüschtier bekommen haben und eigentlich genug zu Hause hätten.“ Einzelspenden wie diese könne sie jederzeit gut gebrauchen, denn es müsse ja nicht gleich der volle Karton sein.

21 Jahre – und noch immer schaffen es ausgefallene Spielsachen, Kirsten Gottschling zu überraschen. Wie jetzt eine Luftballhülle, durch die der Ballon nicht kaputt gehe. Die passe für Unterwegs bequem in die Hosentasche. Und sollte irgendwo Lust aufs Fußballspielen sein, werde der Ballon in der Hülle aufgeblasen und es könne losgehen.

„ Buntstifte finde ich immer wieder schön. Buntstifte finde ich immer wieder schön. “ Kirsten Gottschling

Auf der anderen Seite sind es die beständigen Klassiker. Kein Karton ohne Kuscheltier. Bei den Jungen werden häufig Spielzeugautos hinzugelegt, bei den Mädchen Schmuck. „Buntstifte finde ich immer wieder schön“, ist Kirsten Gottschling bei ihren Empfehlungen. Eine kleine Haarbürste halte über Jahre, Nützliches für den Schulbedarf sei auch immer wieder richtig toll.

Hatte die Aktion in ihren besten Jahren die Tausender-Marke überspringen, brachte die Flüchtlingswelle auch in Ahlen den Knick, wie die Koordinatorin zurückblickt. Zuletzt seien es noch knapp 500 Kartons gewesen. Jeder für sich stehe aber für eine wirkliche Weihnachtsüberraschung. Eigentlich sollte es im Coronajahr nur noch eine einzige Abgabewoche geben. „Das machen wir aber nicht. Das wäre zu kurz.“ Kirsten Gottschling hält an ihrem Monat fest – vom 15. Oktober bis zum 15. November. Abgabestellen seien die altbekannten, die Akteure ebenfalls. Mit von der Partie sind die Kindertagesstätte Roncalli an der Lessingstraße, die Stoff-Zentrale im Pressehaus an der Ostenmauer, das Delta-Studio an der Parkstraße, das Fotostudio Gottschling an der Gerichtstraße und die Privat­adresse an der Piusstraße 44. Für Rückfragen steht Kirsten Gottschling unter der Telefonnummer 7 75 69 36 gerne bereit.

Weitere Details, was in die Kartons darf und was nicht, sind auf der Homepage der Organisation nachzulesen.