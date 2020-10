Donnerstagmittag ereignete sich für 134 junge Soldaten ein wichtiger Moment in ihrer militärischen Karriere. Sie legten in der „Westfalen-Kaserne“ – zwar unter Coronabedingungen, aber dennoch feierlich – ihr Gelöbnis und den Diensteid ab.

Kommandeur der Panzerbrigade 21 zu Gast

Wie schon beim vorigen Mal fand dieser zentrale Akt zwar ohne Familienmitglieder und Freunde sowie ohne Ehrengäste statt, aber dennoch ließ es sich Oberst Stephan Willer , Kommandeur der Panzerbrigade 21 „Lipperland“, nicht nehmen, den jungen Leuten an diesem besonderen Tag persönlich einen Besuch abzustatten. Zu seiner Brigade gehört schließlich auch das Aufklärungsbataillon 7 am Standort zwischen Ahlen und Hamm.

Gelöbnis in der „Westfalen-Kaserne"

Mit gehörigem Abstand standen die jungen Soldaten auf dem Paradeplatz der Kaserne, als die Truppenfahne mit klingendem Spiel einzog. Dafür sorge das Luftwaffenmusikkorps aus Münster. Der Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7, Oberstleutnant Timo Gadow , begrüßte die angetretenen Soldaten. Er hielt auch die traditionelle Gelöbnisansprache. Darin betonte er deutlich die Bedeutung, die der Soldatenberuf in der Gesellschaft hat. „Es ist kein Beruf wie jeder andere“, sagte der Kommandeur. Denn anders als Beamte enthalte das Gelöbnis oder der Diensteid die Passage, in der es darum geht, „das Land tapfer zu verteidigen“. Gadow: „Das setzt auch den Einsatz des eigenen Lebens voraus“, stellte der Oberstleutnant klar. Dazu hob er die Bedeutung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hervor. „Treues Dienen ist ohne die Verpflichtung darauf gar nicht möglich“, betonte der Stabsoffizier, „darum hat auch Extremismus keinen Platz in der Bundeswehr, in unserer Bundeswehr.“ Denn die Achtung der Würde jedes Menschen ist für ihn die zwingend gebotene Voraussetzung jedes treuen Dienens.

Achtung der Würde des Menschen

Schließlich trat die Rekrutenabordnung an die Truppenfahne. Nach dem Kommando „Rekrutenaufstellung, Mundschutz auf“ erfolgte die Gelöbnis- und Eidesformel für die freiwillig Wehrdienstleistenden und Zeitsoldaten. Abschließend gratulierten der Brigade- und der Bataillonskommandeur den jungen Kameraden. Mit dem Auszug der Truppenfahne endete das Gelöbnis.