Ahlen und Drensteinfurt auf Corona-Rot

Das Corona-Update am Freitag schreckt auf – und setzt Ahlen auf der Kreis-Corona-Karte auf Rot. 20 Neuinfektionen kamen über Nacht hinzu. Eine Genesung mit eingerechnet liegt der aktuelle Wert jetzt bei 52 Akut-Infizierten. Die Nachbargemeinde Drensteinfurt zieht mit 20 Akutfällen farblich mit. Und nun?

„Keine weiteren Einschränkungen“ – verlautet Freitagnachmittag unisono aus dem Ahlener Rathaus und dem Warendorfer Kreishaus. Stadtsprecher Frank Merschhaus stellt klar: „Die Hotspots sind nicht auf Freizeitparks oder Kirmessen zu finden, sondern auf privaten Feierlichkeiten.“ Daher spreche nichts dagegen, den Freizeitpark Ahlen unter den bewährten Hygieneschutzmaßnahmen wie geplant bis Sonntag fortzusetzen.

Kreissprecher Thomas Fromme gesteht: „Auch ich habe mich zunächst über die große Zahl gewundert.“ Vorab habe es aber auch gute Tage gegeben. Anlass für den sprunghaften Anstieg in Ahlen sei nicht die eine große Party, sondern in einigen Fällen die Teilnahme an kleineren Feierlichkeiten. Nur noch vereinzelt wirkten die Hochzeitsfolgen aus Hamm nach, die die Lippestadt zum Hotspot katapultierte.

An der Ahlener Fritz-Winter-Gesamtschule wurde unterdessen ein weiterer Schüler positiv getestet. Er stehe in keinem Zusammenhang mit anderen Fällen, so die Kreis-Pressestelle.

Über den aktuellen Anstieg der Corona-Fallzahlen im Kreis Warendorf sprachen am Freitagvormittag Landrat Dr. Olaf Gericke und Bürgermeister Dr. Alexander Berger . „Einige Neuinfizierte haben an Feierlichkeiten teilgenommen. In anderen Fällen gilt es noch, die genauen Infektionsketten und weiteren Kontaktpersonen zu ermitteln“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Gesundheitsamt, so der Landrat, werde auch am Wochenende auf Hochtouren weiterlaufen. Es komme jetzt darauf an, dass sich alle weiterhin konsequent an die geltenden Corona-Regeln hielten. Bürgermeister Berger kündigt an, die Einhaltung der Vorschriften bei Veranstaltungen und in der Gastronomie mit verstärkten Kontrollen zu begleiten.

Sprachen am Freitag im Kreishaus über die aktuelle Corona-Situation: Krisenstabsleiterin Petra Schreier, Bürgermeister Dr. Alexander Berger (Ahlen), Landrat Dr. Olaf Gericke und Gesundheitsdezernentin Brigitte Klausmeier (v.l.). Foto: Kreis Warendorf

Auch in der Fußball-Kreisliga A gibt es einen ersten Corona-Fall. Bei Vorwärts Ahlen hat sich ein Spieler infiziert. Er hatte Kontakt zu einem weiteren Akteur der ersten Mannschaft. Da dessen Testergebnis nicht vor Montag vorliegt, stellt das Team vorerst den Trainings- und Spielbetrieb ein. Und da der betroffene Spieler in der vergangenen Woche beim Match gegen SuS Enniger auf dem Platz stand, fällt vorsichtshalber auch die Partie von Enniger gegen Westfalia Vorhelm aus.

Blick auf Ahlens Zahlen: 52 Akutfälle (plus 19), 161 Gesundete (plus 1), 10 Verstorbene, in Summe 223 Infektionsfälle seit März.

Auch kreissweit registrierte das Gesundheitsamt einen deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen mit 32 weiteren Ansteckungen. Akut infiziert sind jetzt 114 Bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Warendorf liegt bei 20,5. Niedrigwerte in den Nachbarkommunen kommen Ahlen durch die kreisweite Berechnung zugute. Isoliert wäre der Inzidenz-Wert an diesem Freitag ein alarmierend anderer.