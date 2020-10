25.000 Besucher auf dem Ahlener Rummel

„Gerne wieder“ schickt Stadtsprecher Frank Merschhaus den 25 000 Besuchern hinterher, die zehn Tage lang Kirmesspaß auf dem eingezäunten Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz erlebten. Jetzt wird abgebaut.

30 000 waren am Freitag noch angepeilt worden. Allerdings unter anderen Wettervorhersagen. „Es hat uns nicht in die Karten gespielt“, bedauert Merschhaus ein „unerwartet schwaches Wochenende.“ Dennoch seien alle an der Organisation und Durchführung Beteiligten zufrieden. Das Corona-Konzept habe bestens funktioniert, der „Freizeitpark Ahlen 2020“ sei ein toller Erfolg, der gerne wiederholt werden dürfe.

Vize-Marktmeister Sebastian Altena sieht wieder den Sonntag als stärksten der zweiten Halbzeit. Die maximal 850 zeitgleich zulässigen Besucher seien nicht mehr erreicht worden. Der Spitzenwert schaffte es noch rauf auf 744. Immerhin passierten an den letzten drei Tagen noch einmal 7000 Gäste den „Check in“.

Was bleibt nach zehn Tagen „Freizeitpark Ahlen 2020“? Ein halbes Dutzend Umzugskartons, gefüllt mit Kontaktadressen derer, die über den Rummel bummelten und mit ihrem Eintritts-Euro Konzeptkosten wieder einspielten. „Wir werden die Zettel jetzt vier Wochen aufbewahren“, so Altena. Und dann vernichten.