Wer neu baut, einen Altbau sanieren oder seine Wohnung renovieren will, wer über Energiesparpotenziale nachdenkt oder alternative Heizlösungen sucht, der finde in der Stadthalle umfangreiche Lösungen und viele Anregungen zu diesen Fachbereichen, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

So geht es beim Thema Hausbau um Massivhäuser, Energiesparhäuser, individuelle Fertighäuser, Architektenhäusern bis hin zu ei­nem Anbau oder einer Aufstockung.

Heizsysteme, Klima und Warmwasser

Neueste Entwicklungen im Bereich Heizsysteme, Klima und Warmwasser werden ebenfalls vorgestellt. Ob Solar, Wärmepumpe, Elek­tro, Brennwert – welches System oder welche Energiequelle auch ins Auge gefasst werden soll, es gibt viele Möglichkeiten, Energie zu sparen oder effizienter damit umzugehen. Auch hierüber werden sich die Besucher der Baumesse informieren können.

Die Verbraucherzentrale NRW stellt ihre „Vor-Ort-Energieberatung“ vor, bei der in den Beratungsstellen Energiefachleute umfassend zu den Themen Heizen, Wärmedämmung, Stromsparen und erneuerbare Energiequellen informieren.

Auch Sicherheitstechnik ist Thema

Verschiedene Gewerke zeigen ihre Ideen zu kreativen Wohnungseinrichtungen, individuellem Innenausbau, einer neuen Badgestaltung oder besonderen Terrassenüberdachung. Ebenso werden neueste Entwicklungen in der Sicherheitstechnik vorgestellt, Fenster nach Maß angeboten oder Design-Haustüren präsentiert. Will man renovieren oder sanieren, so findet man in der Stadthalle Informationen zur Einblasdämmung, zum Brandschutz sowie zur Wasserschaden- und Schimmelsanierung.

Die Baumesse ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Parallel findet in der Stadthalle die „Hochzeitsmesse“ im oberen Foyerbereich und im Untergeschoss statt. Weitere Informationen zu der Messe gibt es auf der Homepage der Veranstalter .